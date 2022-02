AA Gent heeft revanche beet: Buffalo’s verslaan Club Brugge dankzij uitblinker Tarik Tissoudali, Union loopt tot 12 punten uit

Een derde opeenvolgende titel? Die lijkt verder dan ooit weg voor Club Brugge. Het liep zondag een zure nederlaag op tegen AA Gent, waar Tissoudali de gevierde man was met een goal en een assist. Bij Club kregen Lang en Balanta nog rood in een tumultueus slot. Union loopt ondertussen twaalf punten weg: zelfs met play-offs in het verschiet is dat veel.

Voor de tweede keer in vijf dagen tijd keken Club Brugge en AA Gent elkaar in de ogen, maar al voor de aftrap werd duidelijk dat we niet dezelfde wedstrijd zouden zien. Want beide coaches hadden een verrassing in petto. Schreuder koos voor Odoi in plaats van Hendry, terwijl Lang - amper één training in de benen na een quarantaine - op de bank startte. Bij de Buffalo’s mocht Roef in doel starten - zou Bolat alsnog vertrekken? De verguisde Lemajic viel naast de ploeg en dus kreeg Depoitre zijn kans voorin.

Zouden die wissels meteen spektakel opleveren? Helemaal niet. De studieronde op Jan Breydel duurde tergend lang. Halfweg de eerste helft kreeg Buchanan een open kopkans, maar de Canadees legde de bal (na een lichte duwfout) nog naast. Ook De Ketelaere kopte bijna raak maar stootte op Roef. Ondanks het Brugs overwicht en balbezit viel de goal wél aan de overkant. Tissoudali - prima wedstrijd - kreeg de bal in de zestien tot bij Hjulsager, en de Deen vlamde van dichtbij raak (0-1).

Gent op rozen, Club moest vol aan de bak. En aangezien het tempo schrikwekkend laag lag, hadden ook de fans er geen goed oog in. Eén keer was Gent nog goed weggekomen voor de rust: toen De Sart de enkels van De Ketelaere torpeerde, kreeg de Buffalo amper geel.

Gent straft af

Schreuder besloot in te grijpen en voerde net als in Gent een dubbele wissel door tijdens de rust. Alweer bleven Vormer en Dost binnen. In hun plaats zorgden Skov Olsen en debutant Adamyan voor vers bloed. Maar het was Gent dat het begin van de tweede helft resoluut in handen nam, en Club mocht blij zijn dat het plots niet tegen een dubbele achterstand aankeek. Tissoudali vergat af te werken na een mooie kapbeweging, en ook een schot van Hanche-Olson belandde net niet in doel. Club besefte dat het een tandje bij moest steken als het nog iets wou rapen, en reageerde via Mata. Die kreeg de bal tot bij Rits, die zijn schot evenwel volledig kraakte. En even later zou Club nogmaals tegen de lamp lopen.

Knullig verdedigen van Mechele en Nsoki bracht de bal bij Tissoudali, die alleen op Mignolet af mocht. De Marokkaan schoof de bal beheerst binnen en eerde Rayan, zijn jong landgenootje dat een val in een waterput niet overleefde. Club zat nu helemaal in nesten, en even dreigde zelfs een afstraffing toen Vadis helemaal alleen mocht uithalen. Mignolet kreeg er net nog een been tegen. Ondertussen begon het publiek te morren: een straatlengte achterstand op Union van twaalf punten dreigde. Een derde opeenvolgende titel: het was plots allemaal heel ver weg.

Frustratie

Een kwartier voor tijd kregen we plots nog een wedstrijd. Lang schilderde een corner op het hoofd van De Ketelaere, die hoger dan de rest sprong (1-2). Kort daarna scoorde Tissoudali nog een keer via een slap handje van Mignolet, maar dat doelpunt werd afgekeurd omdat de bal buiten was geweest. Een Brugse zucht van opluchting ging door het stadion, maar daarmee had Club nog steeds geen puntje beet. Gent hield alles goed dicht achteraan en ging bij momenten ook tijd rekken: de frustratie bij alles wat Brugs was, groeide. Zo kreeg Odoi een gele kaart voor een gemene fout op Odjidja. Een tweede competitienederlaag tegen AA Gent kwam nu wel heel dichtbij.

Vijf minuten blessuretijd moesten soelaas brengen, maar de averij voor Club werd enkel maar groter. In een tumultueus slot werden Balanta (twee keer geel) en Lang nog met rood van het veld gestuurd. Vooral voor die laatste begreep niemand waarom. Gent maalde er niet om: het won voor de tweede keer dit seizoen van Club Brugge, waar de achterstand op Union nu al twaalf punten is. Een derde opeenvolgende titel is verder weg dan ooit.

