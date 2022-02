Charleroi springt (voorlopig) over Anderlecht naar vierde plek na zege tegen tienkoppig Seraing

Charleroi doet weer volop mee voor een plek bij de eerste vier. De Carolo’s wonnen al bij al makkelijk van Seraing – dat voor rust nog met tien viel na rood voor Boulenger – met 2-0. Door de zege springt Charleroi over Anderlecht, dat zondag dus vol aan de bak moet tegen Eupen.

4.063 toeschouwers trotseerden toch de kou voor het Waalse treffen tussen Charleroi en Seraing. Voor beiden een belangrijk duel: Charleroi sprong mits winst over Anderlecht naar de vierde plek, terwijl Seraing onderin van de voorlaatste plaats verlost kon zijn.

Het waren de bezoekers die dreigden met enkele kleine kansen, via Maziz en Mikautadze, maar Kamara had een goeie reflex in huis. Op de eerste tegenaanval was het prijs voor Charleroi: Zaroury verlegde het spel naar Van Cleemput, die – randje buitenspel, maar vooral moederziel alleen – overhoeks binnen trapte. Toen Boulenger op het halfuur Bayo neertrok, kreeg de verdediger van Seraing rood onder de neus geduwd van Boterberg én kreeg Charleroi een strafschop. Dat was echter buiten de VAR gerekend: Wesli De Cremer sommeerde Boterberg naar het scherm en die veranderde zijn beslissing naar een vrije trap – de fout gebeurde duidelijk buiten de zestien – én geel voor Boulenger. Niet dat dat laatste veel verschil maakte: het was de tweede gele kaart voor de ex-verdediger van Charleroi en hij mocht dus toch gaan douchen.

Foto: BELGA

Heymans beslissend

Na rust koos Edward Still niet voor een afwachtende houding, hij bracht Gholizadeh in de ploeg voor een lichtgeblesseerde Morioka. Toch resulteerde dat niet direct in grote kansen. Een paar halve kansjes via Zaroury en Bessilé, maar ook met Club Brugge-huurling Youssouph Badji tussen de lijnen bleef het toch opletten voor de Carolo’s. De tegenprikken van Seraing waren schaars, op bepaalde momenten zelfs onbestaande, maar Mikautadze bleef wel als een bezetene achter elke diepe bal lopen.

Pas in het absolute slot wist Charleroi het verschil te maken: de pas ingevallen Heymans prikte de 2-0 op aangeven van Gholizadeh voorbij Dietsch. Opvallend: de twee enige Vlamingen op het wedstrijdblad beslisten het Waalse onderonsje. En daar doet vooral Charleroi dus een goeie zaak mee. Het legt de druk bij Anderlecht, dat zondag vol aan de bak moeten tegen Eupen om de vierde plek in de Champions’ play-offs te heroveren.