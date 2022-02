Late penaltymisser breekt Union zuur op: leider laat zich verrassen door STVV en verliest voor het eerst sinds eind november

Sint-Truiden heeft zondagmiddag verrassend de drie punten veroverd in het Dudenpark. Competitieleider Union kende een collectieve off-day, STVV had genoeg aan een penaltydoelpunt van Christian Brüls om de overwinning veilig te stellen. Vanzeir miste in het slot nog een penalty, waardoor Antwerp tot op zeven punten van de competitieleider nadert.

Felice Mazzu moest noodgedwongen één wijziging doorvoeren na de 0-2 overwinning op Antwerp: de geschorste Siebe Van der Heyden werd vervangen door Koki Machida, die voor het eerst zijn geel-blauwe tenue mocht aantrekken in de Jupiler Pro League. Bij STVV kregen we nog steeds geen Kagawa te zien aan de aftrap: de Japanse superster zat net als tegen Kortrijk op de bank. Klauss en Hayashi moesten voorin voor de doelpunten zorgen bij de Kanaries.

We spoelen meteen door naar minuut 28 voor de meest opmerkelijke gebeurtenis in een kansarme eerste helft. Scheidsrechter Bert Put floot voor een overtreding in plaats van balvoordeel te geven aan de doorgebroken Hayashi. Put zag meteen zijn fout in en greep zich naar de haren.

👀 | Wanneer de ref ziet dat hij te vroeg gefloten heeft! 😂 #USGSTV pic.twitter.com/fo1ba4cjCW — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 13, 2022

Foto: BELGA

Voorts was er weinig te beleven in de eerste helft. Union eiste wel het balbezit op, maar het was duidelijk dat dat eigenlijk niet de specialiteit is van de Brusselaars. Via Machida, Teuma en Nielsen kon Union zijn neus wel aan het venster steken, maar echt grote kansen? Nee, die kregen we niet te zien. Ook de bezoekers brachten weinig tot niets: schoten van Hayashi en Brüls belandden hoog over. Via Hayashi kon Sint-Truiden toch eens écht dreigen, maar Moris had de dribbel van de Japanner goed doorzien. 0-0 was de logische ruststand.

Brüls vanop de stip

De tweede helft had gelukkig meer om het lijf. Undav claimde meteen een penalty, maar zowel scheidsrechter Put als de VAR zagen er geen graten in. Aan de overkant kregen we wél een penalty te zien: de ongelukkige Ismaël Kandouss haalde Klauss onderuit, de bal ging terecht op de stip. Christian Brüls etaleerde zijn uitstekende traptechniek met een perfecte penalty in de winkelhaak: 0-1 voor de bezoekers.

Foto: BELGA

Bij Union draaide het langs geen meter. De 10 op 12 van de voorbije weken had de Brusselaars nochtans vertrouwen moeten geven, maar het bleek enorm moeilijk om grote kansen te creëren. Iets voorbij het uur kreeg Kandouss toch de kans om zijn foutje recht te zetten, maar de centrale verdediger knikte de uitgelezen mogelijkheid naast.

Union bonkte wel op de deur van de Kanaries, maar de bezoekers hielden de boel goed op slot. Bijna viel het doelpunt 20 minuten voor tijd zelfs aan de overkant, maar Moris had een uitstekende parade in petto op een knal van Bauer.

Tot overmaat van ramp liep Union tegen enkele gele kaarten aan, met rampzalige gevolgen: zowel Nielsen als Kandouss slikten hun vijfde gele kaart van het seizoen en zijn geschorst tegen Charleroi. Met ook de schorsing van Van der Heyden in het achterhoofd, wordt het volgende week flink puzzelen voor Mazzu.

Vanzeir laat het liggen

In het slotkwartier schakelde Union eindelijk een versnelling hoger. Vanzeir kon op Schmidt afstormen, maar de Rode Duivel tikte de bal iets te ver voor zich uit. Ook invaller Millan kwam dichtbij, maar de Spanjaard kon het leer net niet voldoende deviëren. Bij het ingaan van de blessuretijd leek Union dan toch een punt uit de brand te slepen: Lapoussin werd gehaakt in de zestien, Bert Put wees resoluut naar de stip. Dante Vanzeir zette zich achter de bal, maar hij joeg het leer huizenhoog over. Nadien kwam ook Teuma nog dichtbij, maar scoren lukte niet.