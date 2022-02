Gents koningskoppel legt zwak Seraing over de knie

Derde match sinds Nieuwjaar waarin Depoitre én Tissoudali aan de aftrap stonden, derde opeenvolgende zege voor AA Gent. Een ontiegelijk zwak Seraing werd door het Gentse koningskoppel afgemaakt met 4-0. Enige dompers op de Gentse feestvreugde: de schorsing voor Samoise én een blessure voor Depoitre.

Vijf punten en nog zes speeldagen om het te dichten: AA Gent heeft de topvier nog steeds enigszins in het vizier. En het heeft nog een thuiswedstrijd tegen nummer vier Anderlecht op de agenda.

Aan Seraing had het geen kind. De eerste helft was nauwelijks halverwege of de winst was al binnen. De Buffalo’s kladderden nochtans in de aanvangsfase. Onder meer Torunarigha, die Godeau weer naar de bank had gepusht, maakte geen al te beste beurt, maar wie wel? Samoise pakte al meteen geel omdat hij over doelman Dietsch dook. Dom, want daardoor is de rechtervleugelback zondag geschorst tegen Standard. En vervelend, want Nurio, uit de ploeg gespeeld door Castro-Montes, zat niet eens in de selectie. Tissoudali dacht er het zijne van en gaf Samoise een uitbrander.

Foto: BELGA

Gelukkig voor AA Gent is Seraing zo ongeveer het zwakste elftal dat zich dit seizoen al in de Ghelamco Arena presenteerde. Profiteren deden de Luikenaars niet, wel nog harder prutsen. Na halve kansjes voor Tissoudali en Odjidja opende Depoitre de score. Door de buitenspelval geloodst door een sublieme pass van Kums werkte hij de bal in twee keer voorbij doelman Dietsch. Na twee minuten had ook de VAR uitgemeten dat het reglementair was: 1-0. In geen tijd volgden er nog twee goals. De eerste kwam er na een onwaarschijnlijke blunder. Alsof hij kleurenblind was, zo trapte Dietsch de bal domweg in de voeten van Tissoudali: 2-0, wat een cadeau. Luttele tellen later werd Tissoudali knap weggestuurd door Castro-Montes. De Amsterdammer werkte heerlijk af met een tikje, buitenkant rechts: 3-0, zijn dertiende van de competitie. Het dak van de Ghelamco ging er (opnieuw) af.

Foto: BELGA

Seraing-coach Garcia greep in en haalde Opare naar de kant. De Ghanees had daar geen zin in, talmde en liep naar de bank, zijn trainer straal negerend. De Gentse doelpuntenstorm ging liggen. Echt kansen kwamen er niet meer maar Seraing bleef ook na de rust klungelen. Odjidja dribbelde de defensie net niet op een hoopje en stak de bal door naar Samoise: 4-0. Opvallend: Hein Vanhaezebrouck had Castro-Montes gewisseld voor Opéri. Wegens een blessure, na een tackle vlak voor de pauze. Of om te vermijden dat hij ook zijn vleugelback moest missen wegens schorsing. Castro-Montes stond namelijk ook op een kaart van schorsing.

Foto: BELGA

AA Gent zag bovendien Depoitre uitvallen, ogenschijnlijk met pijn aan de voet. Mocht hij weer eens in de lappenmand liggen, zou dat een flinke streep door de rekening zijn. Voor de competitie maar ook voor de return volgende woensdag in Brugge. Het is dit seizoen al meermaals gebleken dat AA Gent én Depoitre én Tissoudali nodig heeft.

Veel had de tweede helft na die 4-0 niet meer om het lijf. Seraing kwam eens piepen met een kopbal voorlangs op corner van Dabila. Kums werkte een bal ook bijna in eigen doel. Aan de overkant was er een “vallend blad” van Odjidja, die groeide in de match. Enkele knappe acties van de Gentse captain kregen geen vervolg doordat Samoise en Tissoudali het verkwanselden. Vanhaezebrouck gunde Odjidja en Tissoudali nog wat rust met het oog op de verplaatsing naar Standard, invaller Bezus trapte nog een vrije trap tegen de lat.

Niet alleen AA Gent was blij met de vlotte 4-0-zege. Ook Zulte Waregem is gediend met deze dreun voor Les Métallos. Zaterdag komt Seraing, dat als zeventiende barrages tegen degradatie moet spelen, naar de Gaverbeek. Essevee houdt drie punten bonus op Seraing. Na die zware 5-0 in Kortrijk toch geen overbodige luxe.