Matig Club Brugge wipt over Antwerp naar de tweede plek na zenuwslopende zege in Eupen

Club Brugge is opnieuw tweede na een zuinige zege op Eupen (1-3). Lang leek de Brugse doortocht in de Oostkantons verdacht veel op een gezondheidswandeling na een vroege goal van Vanaken en een pegel van De Ketelaere. Maar in het slot mocht blauw-zwart Mignolet nog op de blote knieën bedanken.

Een gure middag in de Oostkantons, waar Club Brugge al sinds zaterdagavond verbleef om de groep op matchday een verre rit te besparen. Veel redenen om te wisselen had Schreuder na de zege tegen Charleroi overigens niet: de herstelde Buchanan kwam in de plaats van Sobol, voorin bleven Lang en De Ketelaere staan. Eupen deed het voor eerst zonder de ontslagen Krämer en met Valkanis op de bank, en dat konden de fans blijkbaar maar matig appreciëren. “Krämer is van ons”, viel te lezen op een groot spandoek in de spionkop, een hart onder de riem van zijn ex-fans.

Zorgde die trainerswissel voor een déclic? Niet bepaald. Het was er het weer niet voor, maar Club Brugge hield lang een gezondheidswandeling Am Kehrweg. Er waren nog geen tien minuten gespeeld of Vanaken had op corner van Skov Olsen al zijn zevende van het seizoen binnen gekopt. Aan de overkant kon Mignolet rustig toekijken hoe zijn ploegmaats De Panda’s volledig in de tang hadden. Krampachtig probeerde Eupen wel eens te prikken, maar er was geen doorkomen aan. Aanvallend bleef het na die openingsgoal wel flauwtjes bij Club: het duurde tot minuut 30 voor Buchanan een grote kans kreeg, maar Nurudeen pareerde. Ook een knap vluchtschot van de Canadees vloog er niet in. Club kon dan wel gaan rusten met 0-1, maar in de tweede helft mocht het gerust wat meer zijn. Want zo lang die tweede treffer niet hing, kon Eupen vanuit het niets nog op een puntje hopen.

Foto: BELGA

Brugse implosie

Zo gezegd, zo gedaan: Club ging na de rust meteen op zoek naar de 0-2. Een snelle counter bracht De Ketelaere alleen voor Nurudeen, maar de jonge spits viseerde de verkeerde kant van de paal. Maar ook Eupen schoot wakker: Prevljak nam Mignolet onder handen, maar de doelman ging goed neer. Het doelpunt viel dan toch aan de overkant. Lang gooide een snedig balletje in de zestien, waar Amat de bal plomp in de voeten van De Ketelaere werkte. Die knikte eens vriendelijk, draaide met de heupen en fusilleerde Nurudeen vanuit een scherpe hoek. Het werd de verdiende 0-2. Club definitief van Eupen verlost? Neen, hoor. Want op het uur konden de Panda’s zowaar tegenscoren. Buchanan verslikte zich in een kopbal en lanceerde zo Nuhu, die de verste hoek viseerde. De redding van Mignolet belandde voor de neus van Prevljak, die maar binnen te duwen had. Het begin van de Brugse implosie.

Foto: BELGA

We kregen dus nog een wedstrijd, en Eupen ging zowaar de druk opvoeren. De prima invalbeurt van Nuhu had daar veel mee te maken. Schreuder besloot om in te grijpen en bracht Balantac om het evenwicht te herstellen, en ook Adamyan kreeg nog 20 minuten. Balverlies van die laatste zorgde bijna voor een zenuwinzinking bij Mignolet. Die moest met een machtige beenveeg Nuhu van een doelpunt houden: die had de bal nochtans maar binnen te glijden. Club speelde écht met vuur, en had eigenlijk nog een derde goal nodig. Adamyan kreeg daar ook een dubbele kans op, maar verkwanselde die. De Armeniër maakte het later goed en scoorde wél nog de bevrijdende goal. In de slotminuut werd Rits goed vrijgespeeld in de zestien, en die behield het overzicht en bediende zijn Armeense ploegmaat. De 1-3 werd een koud kunstje.

Club Brugge springt zo opnieuw naar de tweede plaats na de nederlaag van Antwerp, en ook Schreuder had iets te vieren: voor de Nederlander is het zijn eerste zes op zes sinds zijn aanstelling. Eupen blijft onderin bengelen en raakt maar niet verlost van het degradatiespook.