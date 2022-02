Yves Vanderhaeghe pakt eerste zege met KV Oostende (1-0), dat over zieltogend Standard wipt

KV Oostende is zo goed als gered na een verdiende overwinning tegen Standard (1-0): het springt zelfs over de Rouches in het klassement. De terugkeer van enkele verloren zonnen én Vanderhaeghe bleek inspirerend: Rocha maakte het enige doelpunt. Standard kan ondertussen bijna niet meer dieper zakken: de ploeg van Elsner heeft amper zes punten marge op de degradatieplaatsen, mét een match meer.

“Oh, Yves Vanderhaeghe”, rolde van de tribunes in de Diaz Arena. KV Oostende-Standard was de eerste keer dat Vanderhaeghe écht aan het roer stond, want vorige week op Mechelen had Pflanz de keuzes nog gemaakt. Beide ploegen hadden de punten nodig. Want ja, zélfs Standard is nog niet helemaal veilig. Dat die ploeg nu wel erg diep gezakt is, maakte de eerste helft nogmaals pijnlijk duidelijk. Op enthousiasme (en met aardig voetbal) trok KV Oostende het laken helemaal naar zich toe.

Vanderhaeghe had woelwater Gueye en Rocha (terug fit na de Afrika Cup) opnieuw in de basis gedropt, en die toonde meteen wat hij zijn ploeg kan bijbrengen. Voor de rust was hij met voorsprong de meest dreigende man. En op het halfuur had hij een voetje in het openingsdoelpunt. Zijn schot kraakte, maar Rocha kon de bal controleren en Bodart omspelen. Standard op achtervolging aan zee, de fans gingen aan het dansen. Het was lang geleden dat we KVO zo vlot zagen spelen: het deed bij momenten zowaar denken aan de eerste passage van Yves Vanderhaeghe aan zee.

Foto: BELGA

Worstelen en mekkeren

Het doelpunt was trouwens oververdiend, want McGeehan en Gueye hadden daar voor al prima kansen gekregen. Aan de overkant bleef het ijzig stil: Scherpen - opnieuw in doel - moest amper een bal pakken. Standard mekkerde en worstelde vooral met zichzelf. En het mocht blij zijn dat het voor de rust geen 2-0 stond, want een schot van Rocha ging maar nét voorlangs. Elsner besefte dat hij moest ingrijpen: Dragus bleef in de kleedkamer, Tapsoba mocht het tijdens de tweede helft proberen.

De match verslapte niet, maar kreeg wel meer evenwicht. Gedragen door de wind ging Standard nadrukkelijker op zoek naar een gelijkmaker: Cafaro haalde uit, maar raakte de paal. De Fransman draaide luttele minuten daarna ook nog eens een vrije trap centimeters naast, waardoor KVO ging beseffen dat het nog tegen de lamp kon lopen. En al zeker als er met de kansen gemorst werd. Rocha bediende Gueye perfect, maar de Senegalees legde de bal nog over.

Frisse benen moesten Oostende naar een belangrijke driepunter helpen: Albanese en Ambrose kwamen erin. Een slotoffensief van Standard kwam er niet echt meer, waardoor Vanderhaeghe relatief rustig naar zijn eerste zege sinds zijn terugkeer kon aftellen. Het zijn gouden punten: KV Oostende springt zowaar over Standard, dat stilaan naar ongekende diepten afzakt. Want de traditieclub heeft nu nog maar zes punten voorsprong op de degradatieplaatsen, terwijl Seraing nog een afgelaste wedstrijd op Gent te goed heeft én volgende week tegen Zulte Waregem speelt.