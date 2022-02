Licht gaat uit bij Vanzeir, maar Union wint wel

Geen vuiltje aan de lucht, toen Union vlak voor rust 0-2 voor stond op Charleroi. Tot Vanzeir een vuistslag verkocht aan Ozornwafor: het licht ging uit bij Vanzeir, maar ook bij Ozornwafor die op een brancard werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Uiteindelijk hield Union nog makkelijk stand - het werd nog 0-3 - en zet het zo Antwerp opnieuw op tien punten. Al was dat vooral een voetnoot.

Sta ons toe om dit matchverslag van Charleroi-Union in minuut 45 te beginnen. Dante Vanzeir en Valentine Ozornwafor vochten een duel uit in de zestien van Charleroi, waarna Vanzeir een vuistslag uitdeelde en de Charleroi-verdediger vol in het gezicht raakte. Minutenlang verzorging, afgevoerd met de draagberrie én uiteindelijk vervangen. Een neusbeenbreuk wellicht, en de Nigeriaan werd naar het ziekenhuis gebracht toen hij het bewustzijn verloor. Op aangeven van de VAR ging Nicolas Laforge naar de beelden kijken en haalde hij de logische rode kaart uit zijn achterzak.

😳 | Dante Vanzeir krijgt terecht rood voor deze slag! 😤🟥 #CHAUSG pic.twitter.com/nXUf8V2hDY — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 19, 2022

Vanzeir krijgt rood. Union moet nu bang afwachten wat het schorsingsvoorstel wordt. Foto: Isosport

En of het compleet onnodig en dom was. Union kende geen enkele probleem met Charleroi. De leider was al gehavend aan de aftrap gekomen – Kandous, Nielssen en Vanderheyden waren geschorst – maar het was er niet aan te zien. Na amper vier minuten tikte Burgess een schot van Lapoussin in doel, en Charleroi kon er niets tegenover zetten. Een kansje via de verder onzichtbare Badji, maar ’t was al Union dat de klok sloeg. Undav haalde van ver uit, maar Kamara zweefde de bal uit doel. Uiteindelijk was het uitgerekend Charleroi-huurling Lazare die rond de veertigste minuut het overwicht omzette in de 0-2: Teuma rende lang met de bal en kreeg die met een gelukje tot bij Lazare, die overhoeks binnen knalde. Match gespeeld, leek het. Tot het licht dus uitging bij Vanzeir.

Slordig Charleroi

Still wisselde de geblesseerde Ozornwafor voor Tchatchoua en gooide er nog voor het uur met Bayo een extra spits op. Maar tot echte kansen leidde dat niet. Vijf minuten druk van de thuisploeg, maar nadien vooral een festival van slordigheden. Union had het zelfs niet moeilijk met tien, en kwam er via Undav nog af en toe gevaarlijk uit op de counter. Teuma zette Kamara aan het werk, en Undav miste een rebound die hij anders nooit mist. De Carolo’s probeerden wel, want bij een nederlaag waren de Champions’ Play-offs nu écht wel buiten bereik. De ingevallen Zaroury probeerde het wel nog te forceren, maar hij miste daadkracht op het einde van zijn acties. Millan strafte nog balverlies bij Charleroi af, om er uiteindelijk 0-3 van te maken.

Millan scoorde de 0-3. Foto: BELGA

Dat Union Antwerp opnieuw op tien punten zet, was een voetnoot. Want de komende weken zullen ze het zonder Vanzeir moeten doen. De indicatieve tabel voorziet een minnelijke schikking van vier weken voor een vuistslag, maar de uiteindelijke schorsing kan variëren tussen de twee en acht weken. Wat dus kan betekenen dat de reguliere competitie er op zit voor Vanzeir. Een serieuze aderlating voor de leider, zeker omdat ook Deniz Undav zijn vijfde gele kaart pakte en dus geschorst is tegen Eupen