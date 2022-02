STVV klopt OH Leuven met 2-0 en springt naar tiende plaats

Twaalf op twaalf was een beetje te veel gevraagd. STVV maakte een einde aan de zegereeks van OH Leuven, dat een bijzonder slappe partij speelde op Stayen en met 2-0 onderuit ging. Onmondig en ongevaarlijk. De Kanaries tellen nu overigens zelf negen op negen, terwijl de Leuvenaars een flinke knauw in hun play-offdroom moeten incasseren.

“Alle weken winnen, je kan dat ook niet blijven volhouden”, zei Marc Brys nog na de negen op negen van zijn ploeg tegen Oostende, Genk en Cercle. De OHL-trainer zit al lang genoeg in het vak om dat soort stellingen te kunnen poneren met enige voorspellende kracht, zo blijkt.

Het eerste kansje was voor de zeventienjarige Dony, jeugdproduct en debutant bij STVV. Hij kopte ruim naast. OHL onderging en de Kanaries bleven baas, al duurde het wel bijna twintig minuten vooraleer dat tot concreet gevaar leidde. Bij de eerste grote kans was het meteen prijs. Brüls schilderde een hoekschop op het hoofd van Hara, die in de lucht makkelijk De Norre aftroefde en de 1-0 tegen de netten kopte.

Foto: Dick Demey

De Leuvenaars waren helemaal nergens en voetbalden in de eerste helft geen enkele kans bij mekaar, en toch kwamen ze bijna langszij. Teixeira tikte ei zo na in eigen doel maar zijn bal ging nog net voorlangs. De andere mogelijkheden voor de rust waren telkens voor STVV. Vooral Konaté was verschillende keren gevaarlijk, maar stuitte telkens op doelman Runarsson.

We dachten nog: misschien blaast de wind na de rust wel wat in voordeel van OHL? Daar bleek weinig van aan. STVV nam meteen weer de bovenhand. Hara kreeg een nieuwe kopkans, maar mikte op Runarsson. Hoe verder de wedstrijd vorderde, hoe pijnlijker het werd om vast te stellen dat de Leuvenaars nog altijd geen noemenswaardige kans bij elkaar hadden gevoetbald. De onmacht stond in schril contrast met de stroom aan gevaarlijke flitsen die de voorbije weken nog negen op negen opleverden.

Rood Malinov

In het laatste kwart van de wedstrijd trok OHL eindelijk het laken naar zich toe. Het ging goed aan het combineren, maar tot uitgespeelde kansen leidde dat nog niet meteen. Een dik kwartier voor tijd mikte Mercier vanop afstand over. Kaba ranselde daarna nog een bal in één tijd een dikke meter naast. Er was dan toch sprake van een soort slotoffensief, maar tot een doelpunt leidde dat niet meer. Too little, too late.

Vlak voor affluiten volgden nog twee bijkomende dompers voor de Leuvenaars. Eerst kreeg Malinov rood voor een drieste tackle op Kagawa. Een belangrijke pion die volgende week meer dan waarschijnlijk ontbreekt. In de blessuretijd tikte Hayashi op aangeven van Hara ook nog de 2-0 in doel.

Foto: BELGA

Voor de mannen van Marc Brys is het niet alleen een mooie zegereeks die ten einde komt, maar ook de play-offdroom die een flinke knauw krijgt. De kloof met de top acht bedraagt nog altijd vijf punten, maar er rest weer een wedstrijd minder om die te dichten. Nog zeven kansen. Zaterdag tegen Anderlecht is er eigenlijk puntengewin nodig om de droom levendig te houden. OHL kan zijn reputatie als reuzendoder nog eens eer proberen aandoen.