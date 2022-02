KV Mechelen geeft 2-0-voorsprong uit handen tegen Cercle in incidentrijke wedstrijd

In een bits, maar aangenaam kijkstuk hielden KV Mechelen en Cercle Brugge elkaar in evenwicht. Alle doelpunten vielen in een dol derde kwartier, waarin Malinwa een op dat moment gevleide 2-0-voorsprong uit handen gaf. Ondanks een handvol kansen kon de thuisploeg na rust geen afstand meer nemen van de Vereniging, het bleef 2-2. Van Der Bruggen en Souza kregen nog rood.

Het was de Mechelse Hanne Desmet, kersvers bronzen medaille op de 1000 meter shorttrack in Peking, die de wedstrijd tussen KV Mechelen en Cercle Brugge officieus op gang trapte. Zowel Wouter Vrancken als Dominik Talhammer zagen hun team vorig weekend de drie punten pakken en wijzigden niets aan hun basiself.

Beide ploegen leken wat verkleumd door de kou, want de openingsfase was weinig verwarmend. Een lichte deviatie van Walsh op een vrije trap van Schoofs nipt naast vormde het enige noemenswaardige doelgevaar. Aan de overzijde werkte Denkey de bal van dichtbij in het zijnet. KV Mechelen had het moeilijk zijn vloeiende voetbal te vinden, getuige twee erg slordige passes van Schoofs. Een zeldzaamheid dit seizoen.

Tiende voor Cuypers, steun voor Shved

Gaandeweg kwamen de bezoekers beter in de partij. Toen Storm in de eigen zestien het leer verloor, moest Coucke goed plat op een schot van Van Der Bruggen. De match leek te ontdooien. Net als de Mechelse aanvalsmotor. Hairemans bediende Mrabti, die Schoofs bereikte. De aanvoerder loodste Cuypers door de buitenspelval en de Luikenaar trapte de bal in één tijd door de benen van Didillon. Zijn tiende van het seizoen en tevens zijn vierde in vijf duels. En plots ging het snel. Vijf minuten later legde Hairemans het leer terug op Souza en de Braziliaan verdubbelde de score. Malinwa op rozen. Ondertussen had de Mechelse spionkop twee spandoeken ontrold om hun Oekraïner Marian Shved – die op de bank startte – een hart onder de riem te steken. “Take care, Marian”, viel er te lezen.

Dolle slotfase eerste helft

Malinwa leek met een comfortabele voorsprong de rust in te duiken, maar op vrije trap van Hotic kopte de goed inlopende Miangue de aansluitingstreffer binnen. En de Vereniging kwam nog voor rust langszij. Eerst duwden de vingertoppen van Coucke de pegel van Matondo nog in hoekschop, maar daaruit kon Popovic op doel koppen. Walsh redde nog op de lijn, maar Denkey duwde de 2-2 makkelijk binnen. Een ijskoude douche voor de thuisploeg.

Tijdens de eerste helft waren er best wel wat kleine opstootjes en ook na de rust acteerden beide teams met het mes tussen de tanden. De belangen waren dan ook aanwezig: zowel KVM als Cercle aasden op een plaats in de top acht. Mits winst bleef zelfs de Champions’ Play-offs voor geel-rood nog mogelijk.

Nadat Denkey een door Popovic doorgekopte lange bal naast besloot, grossierde KV Mechelen in kansen. Hairemans kon net niet profiteren van een foute controle van Didillon, Storm volleyde een schot naast en Mrabti devieerde een voorzet-schot van Hairemans naast. De beste kans was nog voor de volledig vrijstaande Deurnenaar zelf, maar op pass van Storm besloot hij te slap op doel. Even later claimde KVM een strafschop voor vermeend handspel, maar scheidsrechter Van Driessche en de VAR gaven geen krimp.

Twee uitsluitingen in zeven minuten

Dat deed Van Driessche wel toen Hannes Van Der Bruggen de uitbrekende Vanlerberghe van achteruit neerhaalde. De middenvelder incasseerde zijn tweede geel en mocht gaan douchen. Talhammer greep meteen in en wisselde Deman voor Vanhoutte. Storm jutte zijn teammakkers op om het gaspedaal wat feller in te drukken. Vrancken wilde de zege en wierp Shved tussen de lijnen. De Oekraïner werd luid toegejuicht door het thuispubliek en brak al meteen uit. Het was het voorspel op een huizenhoge kans van Schoofs, die al struikelend op Didillon botste. Zo was het een half mirakel dat de bezoekende netten na rust nog ongeschonden bleven. Enkele tellen later stond ook KVM met zijn tienen. Souza haalde Matondo neer en kreeg net als Van Der Bruggen terecht zijn tweede geel.

Dit soort duels moest KV Mechelen winnen, wilde het nog kans maken op een stek bij de eerste vier. De blik bleef dus vooruit gericht, Cuypers kopte tot twee keer toe op Didillon. Het Mechelse slotoffensiefje leverde echter niets meer op, waardoor het twee kostbare punten liet liggen in de strijd om de Champions’ Play-offs. Cercle Brugge, dat nog een kans kreeg via Matondo, schiet op zijn beurt weinig op met het gelijkspel met het oog op een plaatsje in de top acht.