Genk nestelt zich steviger in top acht met zege tegen KV Kortrijk, Paul Onuachu is uitblinker met goal en assist

Paul Onuachu scoorde en liet Paintsil scoren tijdens een Genkse stormloop in het eerste kwart van een aangename wedstrijd tegen Kortrijk. 2-0 werd ook de eindstand, KRC Genk staat na een vijfde thuiszege op rij stevig op de belangrijke achtste plaats.

Naast Bongonda (keelontsteking) moest Bernd Storck ook diens vervanger Luca Oyen missen. Hij is een tiental dagen out met een lichte spierblessure. Paintsil kreeg zo een basisplaats als linksbuiten, Nemeth en de 17-jarige El Khannouss kwamen als extra Belgen op de bank.

In een alweer iets beter gevulde Cegeka Arena verwende een gretige thuisploeg de supporters vanaf het eerste fluitsignaal. Kortrijk geraakte op geen enkel moment uit de wurggreep, een hoog pressende Thorstvedt dook in balbezit op rechts gretig in de ruimtes, die Ito voor hem vrijmaakte. Het leidde tot enkele kansen en een handvol hoekschoppen, waarvan Ito er uiteindelijk eentje op het hoofd van Onuachu schilderde. De Gouden Schoen buffelde de 1-0 binnen.

Hetzelfde duo lag amper vijf minuten al aan de basis van wat in Storcks moedertaal ‘die Vorentscheidung’ wordt genoemd: Onuachu kopte een nieuwe precieze voorzet van Ito terug voor doel, waar een ook al vinnig gestarte Paintsil de 2-0 maar voor het binnenleggen had.

Fel vierde kwartier

Met een dubbele voorsprong op zak schakelde KRC Genk terug naar controlemodus. Niet zonder te dreigen, Paintsil, Thorstvedt en Onuachu waren dichtbij een derde treffer, terwijl aan de overzijde alleen een slippertje van Lucumi doelman Vandevoordt aan het werk zette. De Genkse doelman reageerde attent, waardoor 2-0 de oververdiende ruststand werd.

Kortrijk kwam een stuk scherper uit de kleedkamer, waardoor het vierde kwartier spektakel opleverde aan beide doelen. Vandevoordt moest opnieuw Messaoudi afstoppen op de counter maar vooral een nieuwe Genkse hoekschop leidde een dubbele hachelijke situatie op. Ilic hield met een wereldsave Sadick van de 3-0 en stuurde met een verre uittrap prompt Mbayo richting Vandevoordt. De attente Genkse doelman kon echter profiteren van een slechte controle van de bezoekende aanvaller.

Achtste plaats

Het bleek niet eens halfweg de tweede helft al de laatste stuiptrekking van de West-Vlamingen. de beste kans was in de slotminuten nog voor invaller Nemeth, die met links maar net binnen het bereik van Ilic trapte.

De vijfde Genkse thuiszege op rij kwam niet meer in het gedrang, waardoor KRC Genk als nummer 8 nu al vijf punten meer telt dan zijn volgende tegenstrever Cercle Brugge. Volgende week kan Racing het ticket voor play-off 2 al bijna op zak steken, om daarna in de laatste vier matchen een zo sterk mogelijke uitgangspositie te forceren.