Anderlecht laat punten liggen bij OH Leuven en laat na druk op te voeren op Club Brugge en Antwerp

Anderlecht is niet verder geraakt dan een 0-0-gelijkspel op het veld van OH Leuven. Nochtans waren er best wat kansen, maar vooral Hendrik Van Crombrugge speelde een sterke wedstrijd. Door het gelijkspel kan Anderlecht zondag AA Gent zien naderen tot op drie punten. In het slot pakten zowel Murillo als coach Kompany nog een rode kaart. De wedstrijd lag een klein half uur stil toen een fan van OHL onwel werd en moest gereanimeerd worden. Volgens de laatste berichtgeving was de fan bij bewustzijn toen hij naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

Het was even akelig stil aan Den Dreef rond de achttiende minuut. Een supporter van Leuven was onwel geworden en werd minutenlang gereanimeerd in de tribune, bijgestaan door medisch personeel van zowel OHL als Anderlecht. Na een goeie 25 minuten werd de fan - die volgens de laatste berichtgeving bij bewustzijn was - afgevoerd naar het ziekenhuis en konden beide ploegen opnieuw beginnen voetballen.

Dat voetballen ging trouwens al aardig in het eerste kwartier. Anderlecht had een uitstekende Hendrik Van Crombrugge nodig om zijn ploeg recht te houden in het begin van de match: eerst redde hij een poging van de doorgebroken Maertens onorthodox met het hoofd, en even later zat hij goed in de hoek op een kopbal van Cenk Özkacar.

De reactie van Anderlecht liet niet lang op zicht wachten: Sergio Gomez probeerde het van buiten de zestien, maar zijn bal belandde op de paal. Kouamé schoot in de herneming onbesuisd over.

Doelpunt afgekeurd

De partij ging goed over en weer – het leek bij momenten meer op een basketbalmatch die van aanval tot aanval ging. Paars-wit begon wat meer vat te krijgen op de bal en Refaelov en Verschaeren misten enkele kleine kansen. Op een gegeven moment zag Zeno Debast zijn moment gekomen: hij dribbelde met de bal zo’n veertig meter, maar Zirkzee kon de rush niet besluiten.

Anderlecht verdiende wel een doelpunt, en dat leek ook te gebeuren: Runarsson stopte nog een schot van Zirkzee, Verschaeren werkte binnen. Maar op aangeven van de VAR werd het doelpunt terecht afgekeurd voor buitenspel. Toch moest paars-wit attent blijven voor de messcherpe Leuvense counters. De Leuvenaars creëerden vaak een overtal, maar de laatste pass kwam er niet uit.

Sterke Van Crombrugge

Na rust pakte OHL de partij opnieuw in handen, mede dankzij een sterke Mandela Keita: twee keer kreeg Maertens de mogelijkheid om te scoren, maar hij schoot te onbesuisd. Van Crombrugge moest alleszins meer aan de bak dan vorig weekend tegen Genk. De doelman van Anderlecht pakte ook nog uit met een goeie save op een schot van De Norre.

De bezoekers kwamen er nog amper aan te pas na rust, maar bijna stond het toch 0-1: Murillo legde de bal perfect achteruit en Kouamé trapte al voor de tweede keer in de match onbesuisd over. Zirkzee stond ondertussen al niet meer tussen de lijnen, net zoals de voorbije weken kwam Raman hem op het uur aflossen.

Het was wel het sein voor Anderlecht om toch door te trekken. OHL leek tevreden met een punt en Anderlecht kreeg nog wat halve kansen via Ait El Hadj en Raman, maar het was telkens te weinig om een evenzeer sterke Runarsson te kloppen. De poppen gingen nog even aan het dansen in het slot: Murillo pakte zijn tweede gele kaart na een tackle voor de bank van Anderlecht. Zeer tegen de zin van Vincent Kompany, die van ref Erik Lambrechts twee gele kaarten op evenveel seconden en dus rood kreeg.

Voor Anderlecht is dit gelijkspel een gemiste kans na het eerder puntenverlies van Union en KV Mechelen. En aangezien morgen Antwerp en Club Brugge nog tegen elkaar spelen, kan AA Gent omstreeks kwart over acht morgenavond de winnaar van de speeldag worden.