Twee afgekeurde goals en een rode kaart, maar AA Gent wint in extremis nog van Standard

AA Gent kende een hele avond pech op bezoek bij Standard, maar sleepte in extremis toch nog de 0-1-zege in de wacht. Tissoudali tekende voor het verlossende doelpunt nadat eerder twee Gentse doelpunten afgekeurd werden en kapitein Vadis Odjidja na 45 minuten met rood van het veld moest. AA Gent doet zo een goede zaak in de strijd voor de Champions’ Play-offs, terwijl Standard dieper weg zakt in een crisis. Afwachten wat dat betekent voor het lot van coach Luka Elsner.

Twee afgekeurde doelpunten en een rode kaart. Het zat AA Gent, dat het veld opkwam in de kleuren van Oekraïne, lange tijd niet mee op bezoek bij Standard. De Rouches verkeren in volle crisis na de desastreuze 16 op 51, maar begonnen wel het best aan de wedstrijd. Meer dan enkele afstandsschoten leverde dat echter niet op waarna Gent al snel het commando overnam. Laurent Depoitre toonde zich met zijn duelkracht en loopbewegingen een constante gesel voor de Luikse defensie en kreeg een keer of drie een poging tot schietkans. Alleen zat er telkens nog iemand van Standard tussen om de bal op het laatste moment tegen te houden.

Ook Tissoudali kreeg een mogelijkheid nadat Odjidja hem goed diep had gestoken, maar Bodart kwam net op tijd uit z’n doel. In de 24ste minuut lukte het Tissoudali wel om Bodart door de benen te verschalken na een knappe aanval van Gent. Depoitre had het spel van flank verlegd met een goede lange bal op Castro-Montes, waarna onze landgenoot in één tijd Tissoudali vond. De VAR keurde het doelpunt echter af vanwege voorafgaand buitenspel van Depoitre. Dussenne had de bal net voor Depoitre het leer kreeg wel nog bewust gedevieerd, maar de VAR oordeelde dat het niet om een nieuwe fase ging en dus telde het buitenspel.

Rood voor Odjidja

Na het afgekeurde doelpunt zakte AA Gent opnieuw wat weg en kwamen de Rouches er weer wat door. Tapsoba versierde een grote schietkans maar de aanvaller van Standard trapte veel en veel te wild de bal naast. Daar zat meer in. Op slag van rust tackelde diezelfde Tapsoba de bal op het middenveld weg voor de voeten van Odjidja. De Gentse aanvoerder kon niet meer stoppen en liep door waardoor hij zijn voet vol op de enkel van Tapsoba zette. De VAR riep Lardot naar het scherm, die rood trok. Discutabel want Odjidja kon zijn voet nergens anders zetten en had geen intentie om Tapsoba te raken. Maar Gent moest dus met tien man verder.

Foto: BELGA

Hein Vanhaezebrouck greep dan ook in tijdens de rust. Nurio, Godeau en Owusu moesten plaats ruimen voor respectievelijk Hjulsager, Torunarigha en Bezus. Die laatste moest in plaats van Odjidja voor infiltraties en splijtende passes zorgen, maar aanvankelijk was het vooral Standard dat kwam opzetten in de tweede helft. Al leverde het de thuisploeg geen grote kansen op. In de 71ste minuut kreeg Gent aan de overzijde een vrije trap op een interessante plaats. Kums zette zich achter de bal en vond het hoofd van Depoitre. Bodart redde zijn poging, maar de rebound van Torunarigha ging wel tegen de netten. Al gooide de VAR opnieuw roet in het eten van Gent, want opnieuw werd het doelpunt afgekeurd voor buitenspel.

Even later volgde een scrimmage voor het doel van Standard waarbij Sissako, die op de grond lag, met zijn arm richting de bal bewoog en het leer ook effectief raakte. De spelers van Gent claimden een penalty, maar scheidsrechter Lardot en de VAR gaven geen krimp. Opnieuw discutabel. Tissoudali verloste AA Gent uiteindelijk alsnog in de 88ste minuut. Depoitre stak het halve veld over met de bal om die daarna op het juiste moment aan Hjulsager me te geven. Die schoot op doel, waar Bodart flaterde en de bal half door zijn handen liet glippen. Tissoudali was er als de kippen bij om aan de tweede pal de 0-1 binnen te tikken.

Foto: BELGA

Gent doet dankzij de zege een goede zaak in de strijd om nog een ticket voor de Champions’ Play-offs en sluipt dichterbij Anderlecht, dat eerder dit weekend gelijk speelde. Voor Standard en coach Luka Elsner betekent de nederlaag een nog grotere crisis. Afwachten of het lot van coach Luka Elsner zo bezegeld is.