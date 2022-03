Racing Genk haalt in prima pot voetbal 2-0-achterstand op en houdt in de strijd om de top acht Cercle op vijf punten

Cercle Brugge en Racing Genk serveerden onder de eerste lentezon een uiterst aantrekkelijke pot voetbal met tal van kansen en vier doelpunten, netjes verdeeld onder de twee ploegen. Cercle liep 2-0 uit, maar de wissels van Storck halfweg hadden effect tegen zijn ex-ploeg. Genk haalde de achterstand op en deed een goede zaak. Met het oog op de eerste acht en de Europe play-offs houden de Limburgers Cercle zo op vijf punten.

Het was op een paar dagen na twee jaar geleden dat Bernd Storck nog eens op Cercle was geweest. In de aanloop naar de match was duidelijk dat de fans hem nog niet vergeten waren. Door de miraculeuze redding twee jaar geleden kan Storck geen kwaad meer doen in de ogen van de Cercle-fans. Bij zijn nieuwe club Genk moet hij zijn strepen nog verdienen. De Limburgers voor de eerste vier plaatsen is alvast niet gelukt, de eerste acht zou in principe geen probleem mogen zijn.

Wie Genk zaterdagmiddag onder het eerste lentezonnetje zag voetballen tegen Cercle, begon daar wel weer aan te twijfelen. Zoals bijna wekelijks het geval is, vloog Cercle er vanaf de eerste minuut in. Met hoge druk, en dat was eerder al topploegen zoals Club Brugge en Anderlecht behoorlijk misvallen. Ook Genk moest de eerste 20 minuten door die zure appel bijten. Het kwam in de eerste minuut al goed weg toen Utkus hoger veerde dan Vandevoordt, maar Lambrechts floot voor een fout op de doelman.

Tegen KV Kortrijk had Genk vorige week vlot afstand genomen, maar toch voerde Storck een wijziging door. Munoz verdween naar de bank voor Preciado. Cercle miste Didillon door een gebroken vinger, maar ook kapitein Van der Bruggen (geschorst) en Popovic (gekwetst) ontbraken. Het had alvast geen invloed op het hoge tempo dat de Bruggelingen oplegden. Storck moet zich zelfs even in de Bundesliga gewaand hebben.

Matondo breekt de ban

Het leverde ook kansen op, maar Denkey en Matondo konden niet afwerken. Genk begon pas na 20 minuten zijn draai wat te vinden. De knal van Ito leverde een corner op en Onuachu kopte zowaar op de lat. De Brazilaan Warleson, de vervanger van Didillon, stond vervolgens op de goede plaats om een nieuwe poging van Ito op te vangen.

Foto: BELGA

Toch was het Cercle dat op voorsprong kwam. Denkey lanceerde Matondo, Vandevoordt aarzelde opnieuw. Maar Matondo bleef kalm, ontdeed zich van Sadick en legde de bal voor het oog van de teruglopende Vandevoordt in doel: 1-0. Genk reageerde, maar Warleson bewees net als in de beker op Mechelen dat Cercle zich geen zorgen moet maken als het Didillon moet missen.

Koekje van eigen deeg

Dat Storck zou ingrijpen tijdens de rust, lag voor de hand. En hij deed het zoals we hem kennen. Niet één wissel, maar liefst drie. Toch was het weer Cercle dat het best startte via Denkey. Ook Ito had al snel kunnen scoren toen hij schuin alleen voor doel kwam, maar over mikte. De goal viel wel aan de overkant. Net als vorige week in Mechelen was het dit keer weer Miangue die raak kopte op en stilstaande fase. Genk leek uitgeteld, maar Cercle kreeg plots een koekje van eigen deeg. Vorige week in Mechelen haalde het een 2-0-achterstand op, nu deed Genk dat na.

Warleson onderscheidde zich op een schot van Onuachu, maar had de pech dat Bongonda goed gevolgd was voor de rebound. Genk weer in de match en dat was helemaal het geval toen Heynen de voorzet van Preciado in één tijd op de slof nam: 2-2. Een goede zaak voor Genk, want met een gelijkspel kon het Cercle met het oog op de achtste plaats op vijf punten houden. Dat merkte je al gauw, want Vandevoordt begon meteen tijd te winnen.

Foto: BELGA

Het was van 2013 geleden dat Cercle Genk nog eens had kunnen kloppen. Nog een reden voor Cercle om er helemaal voor te gaan. Daland kopte op de zoveelste corner bijna binnen en na knap werk van Matondo trof Denkey de paal. Even ervoor had Ito hem dat aan de overzijde al voorgedaan. Thalhammer bracht nog Somers in voor Deman, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. In de slotminuten begon Genk zelfs nog te drukken maar Warleson pareerde ook de kopbal van Onuachu. Het bleef dus 2-2: vooral Genk mocht daar tevreden, maar vooral opgelucht mee zijn.