Charleroi en Standard scoren niet in troosteloze Waalse derby

Het Waalse onderonsje tussen Charleroi en Standard heeft niet verhoopte spektakel opgeleverd. Op Mambourg werd in een potige en kansarme match niet gescoord: 0-0. Moussa Sissako was er in de nerveuze slotfase nog het dichtste bij, maar trof de dwarslat.

Het Waalse onderonsje tussen Charleroi en Standard kondigde zich op voorhand aan als een duel op het scherpst van de snee. De heenmatch begin december werd bij een 0-3-voorsprong voor Charleroi nog gestaakt wegens ongeregeldheden door Standard-supporters. “We hebben een gevoel van schaamte over die wedstrijd”, omschreef Luka Elsner de revanchegevoelens bij Standard.

De Sloveen kon op Mambourg geen beroep doen op de zieke Amallah en de geblesseerde Emond. De Rouches beslisten zondagmorgen wel in beroep te gaan tegen de schorsing van Dussenne, die daardoor kon spelen. Dewaele vierde na enkele weken blessureleed zijn rentree.

Geen vuurwerk

Het beloofde vuurwerk bleef op het veld uit. De twee ploegen gunden elkaar weinig ruimte en bleven vooral in het duel voetballen. Doelgevaar was er amper. Voor rust was Tapsoba het gevaarlijkst, maar de Burkinees kwam de ene keer niet uit met zijn passen en rateerde de andere keer zijn schot.

Foto: BELGA

Standard moest in de tweede helft wel het spel ondergaan, maar gaf weinig weg. Het schrok op toen iets na het uur de ingevallen Bayo vanuit een scherpe hoek kon uithalen. Henkinet reageerde met een voetveeg.

Gaandeweg werd Charleroi dreigender en kreeg Standard het moeilijker en moeilijker. Zorgane behield het overzicht en vond Heymans, die bij zijn schot gehinderd werd door een eigen ploegmaat. Even daarna kwam Kayembe naar binnen vanaf links, maar plaatste vervolgens ver naast.

Sissako met dé kans

Tien minuten voor affluiten kregen de Rouches plots dé kans op 0-1. Raskin zette knap voor op Sissako. De Franse verdediger trapte in één tijd met links en vond de lat. In de herneming schoot Pavlovic ver naast. Hetzelfde lot was een poging van de bedrijvige Raskin beschoren.

Door het gelijkspel gaat Standard in de stand voorbij Oostende naar plek dertien. Charleroi blijft zevende.