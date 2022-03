Roman Bezus houdt hoop op top vier in leven voor AA Gent met winnende treffer in 94ste minuut tegen Zulte Waregem

Uitgerekend Roman Bezus! AA Gent leek duur puntenverlies op te lopen, maar de Oekraïner tekende voor de winning goal in de extra tijd. Wie kon dit verzinnen?

SV Zulte Waregem. De naam zegt het zelf: een sportvereniging. Bowling, misschien? Of waterpolo? Klaverjassen? Maar zeker geen voetbal, leek het dit seizoen meermaals. In de Ghelamco Arena was Essevee evenwel niet dramatisch, en dat is tegenwoordig al heel wat. Het neemt daarentegen niet weg dat als Zulte Waregem zich redt - en daar heeft het alle schijn van - het de grove borstel door deze groep moet halen.

Maar nu over naar ploeg die wel al mooie dingen liet zien: AA Gent. Zonder door te duwen en zonder sterkhouders Tarik Tissoudali (licht geblesseerd aan de knie), Vadis Odjidja (in overleg op de bank) en Alessio Castro-Montes (geschorst) kwamen de Buffalo’s na een studieronde op voorsprong. De Sart bediende Malede in de rug van wat in werkelijkheid een zesmansverdediging van Zulte Waregem was, waarna de Israëliër goed aannam en Hjulsager bediende. De Deen vond op zijn beurt Laurent Depoitre: 1-0. Een verrassend goede combinatie, gezien de staat van het veld. AA Gent legde nog maar net een nieuwe grasmat aan, maar nu al ligt de kasseistrook in het bos van Wallers er beter bij.

Dominant Gent

Soit, het belette AA Gent dus niet om Essevee bij de keel te grijpen. Dat de thuisploeg bij de pauze geen grotere bonus had, mocht het zichzelf aanwrijven. AA Gent was dominant, creëerde voldoende mogelijkheden, maar liet die onbenut. Hjulsager trof de paal, Malede knalde oog in oog met Bossut voorlangs, Depoitre kopte op de goalie. Langs de lijn molenwiekte Vanhaezebrouck met de armen zoals enkel hij dat kan: theatraal en tegelijk gerechtvaardigd. AA Gent schoot zichzelf simpelweg in de voet.

Na de rust ging dat gewoon door. Depoitre besloot nog maar eens op Bossut. De vrije trappen misten richting. Kums had beter afgelegd in plaats van zelf te trappen. Zelfs tegen een tegenstander op drift kun je je dat niet permitteren. Zeker niet als die ploeg voorin twee goeie spitsen heeft rondlopen. Roef hield Gano nog wel van 1-1, maar tegen de pegel van Jelle Vossen was hij niet opgewassen. Alles te herdoen.

Het is bizar dat AA Gent tegen Club Brugge in de beker zo veel vertrouwen en koelbloedigheid voor doel toonde en het gisteren net op dat gebied stroef liep. Ook achterin was het niet zo secuur als bij de voorbije vier clean sheets. Er waren wat misverstanden, halfweg de eerste helft kon Essevee zelfs scoren, maar toen werd Gano nog afgevlagd voor buitenspel. Niemand die toen dacht dat de bezoekers alsnog zouden mogen juichen.

Schietkraam

Hein greep in. Bezus en Odjidja erop. De inbreng van Vadis en de Oekraïner, die voor de aftrap al luid toegezongen werd, zorgde voor een nieuwe dynamiek. Bossut belandde in een schietkraam. De ene hoekschop volgde de andere op. Of AA Gent echt met overleg voetbalde, dat laten we in het midden. Anderzijds: soms kan chaos ook iets opleveren.

En effectief: AA Gent vond alsnog de zege. Nadat het eerst zelf goed wegkwam toen Sissako de lat trof, kon Bezus aan de overzijde in de rebound voor de 2-1 zorgen. Een scenario dat niemand had durven bedenken. Bezus komt uit Oekraïne en beleeft door de oorlog in zijn land emotioneel zware tijden, maar dat belet hem klaarblijkelijk niet om zijn job goed te doen. De Ghelamco Arena ontplofte, Bezus vierde ingetogen. Maar dat dit voor de middenvelder een opsteker is, dat is zeker.

Gent mocht dan weer opgelucht ademhalen. Het leek de verliezer van het weekend te worden, de kloof op Anderlecht bedroeg virtueel vijf punten, maar de club behoudt nu alle kansen op de top vier en kan met een goed gevoel naar PAOK reizen in de Conference League.

Nog een zinnetje over Zulte Waregem om dit artikel af te sluiten... Of neen, toch maar niet.