AA Gent doet goede zaak in strijd om play-offtickets met uitzege bij rode lantaarn Beerschot

Zelden was de Gentse invallersbank zo sterk bezet als zondagavond op bezoek bij Beerschot. Bolat, Ngadeu, Odjidja, Kums, Nurio, Depoitre en Tissoudali. Het zijn namen die menig trainer maar wat graag zou opstellen maar op het Kiel begonnen ze stuk voor stuk op de bank. Desondanks kwamen de Buffalo’s nooit in de problemen en dankzij goals van De Sart en Lemajic kan Gent met vertrouwen naar de zoveelste week van de waarheid toeleven. Een moedig maar onmondig Beerschot mag stilaan afscheid nemen van de Jupiler Pro League.

Beerschot verloor haar laatste vier competitieduels, waaronder op de vorige speeldag de Derby van ’t Stad en blaakte dan ook niet echt van het vertrouwen. Bij de thuisploeg ontbraken bovendien Frans en Noubissi door blessureleed, De Smet miste het duel tegen zijn ex-ploeg dan weer door schorsing. Uiteindelijk bracht Greg Vanderidt het verwachte elftal aan de aftrap in een leeg Olympisch Stadion want het duel tegen de Buffalo’s werd achter gesloten deuren afgewerkt.

AA Gent boekte in de vaderlandse competitie recent vijftien op vijftien, al zag het vorige donderdag op bezoek bij PAOK wel een einde komen aan een ongeslagen reeks van zes opeenvolgende zeges. Hein Vanhaezebrouck voerde wel flink wat wissels door in zijn basiself. Zo liet hij in vergelijking met de thuismatch tegen Zulte Waregem Ngadeu, Odjidja, Kums, Nurio en Depoitre aan de kant, waardoor Okumu, Operi, Owusu, Lemajic en Castro-Montes aan de aftrap verschenen. Tissoudali begon eveneens vanop de bank.

Die vele personele wissels zorgden bij de Buffalo’s niet meteen voor vloeiend combinatievoetbal. Toch kreeg Biebauw al in het openingskwartier de kans om zich te onderscheiden: Hjulsager verstuurde een puike voorzet maar Lemajic kopte in de handen van de Beerschot-doelman. Al te vaak lieten de bezoekers zich echter betrappen op slordige controles en dito passes.

Foto: BELGA

Beerschot liet zich na een moeizame start niet onbetuigd maar bij de schaarse mogelijkheden bleek het vizier bij Shankland en Sebaoui niet correct afgesteld. Gent bleef het balbezit monopoliseren en ondanks het lage tempo en de vele technische foutjes, kreeg Lemajic voor rust uiteindelijk drie prima mogelijkheden om de score te openen. Vooral bij zijn derde kans – op aangeven van de bedrijvige Castro-Montes – faalde hij oog in oog met Biebauw.

Castro-Montes met de beslissende opening, De Sart kopt raak

Uiteindelijk was het niet toevallig Castro-Montes die op slag van rusten voor de beslissende actie zorgde. De Limburger die voor de gelegenheid samen met Hjuslsager in de pocket speelde, verstuurde een heerlijk passje in de richting van de goed geïnfiltreerde De Sart. De Luikenaar aarzelde niet en kopte de bal vallend voorbij de kansloze Biebauw. Beerschot kon na een foute tussenkomst van Okumu meteen reageren via Shankland maar Roef hield zijn team overeind.

Na de pauze kwamen de Gentenaren het best uit de kleedkamer maar Lemajic reageerde niet scherp genoeg op een lage voorzet van opnieuw Castro-Montes. Lemos kon in extremis de bal nog uit de voeten van de Serviër tacklen. Op een hoekschop kon Vaca, ingevallen voor de jonge Sebaoui, koppen maar Roef plukte zijn poging al bij al makkelijk.

Foto: BELGA

Beerschot probeerde heus wel om die achterstand uit te wissen maar in de zone van de waarheid miste het overzicht en ook wel een tikkeltje kwaliteit. Gent controleerde dan ook al bij al comfortabel. Hjulsager en Castro-Montes genoten heel wat vrijheid en gingen voluit hun kans maar een tweede Gentse doelpunt viel er voor het uur niet.

Even later was het wel raak: Hjulsager verstuurde een heerlijke voorzet vanop rechts en Lemajic kopte de bal heerlijk overhoeks over Biebauw tegen de netten. Ideaal scenario voor de Buffalo’s die de partij nu rustig konden controleren en wat energie konden sparen met het oog op de Europese return tegen PAOK.

Paars-wit ontsnapte desondanks aan een derde tegengoal toen zowel Opéri als Hjulsager niet wisten af te werken na prima voorbereidend werk van nog maar eens Castro-Montes. Vanhaezebrouck bracht nog vier frisse spelers tussen de lijnen en de partij kabbelde rustig naar het einde. Gent blijft Antwerp en Anderlecht op de hielen zitten. Volgende zondag ontvangen de Buffalo’s paars-wit maar eerst staat er nog die Europese return tegen PAOK op het programma.