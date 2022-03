Zulte Waregem zet reuzenstap richting behoud na gouden driepunter tegen Eupen

Mathematisch zeker is het nog niet, maar het heeft er nu echt wel alle schijn van dat Zulte Waregem ook volgend seizoen in 1A zal aantreden. Dankzij een 3-0-zege tegen Eupen vergroot het immers de kloof met Seraing - dat zondagavond nog speelt tegen Standard - tot negen punten. Ciranni, Dompé en Vossen zorgden voor de verlossende goals aan de Gaverbeek.

Zulte Waregem - Eupen kondigde zich vooraf aan als een interessante partij. Niet door het voetbal dat beide ploegen dit seizoen al op de mat legden - dat was vaak van een bedenkelijk niveau, maar wel omdat beide ploegen mits een zege zo goed als zeker waren van het behoud. Eupen had bij de aftrap een bonus van twee punten op Essevee en begon ook het best aan de partij. Voor een goed begrip: het voetbal van de Panda’s was allesbehalve flitsend, maar ze creëerden wel de eerste kans. Isaac Nuhu plaatste de bal echter naast de kooi van Bossut.

Gevleide voorsprong

Dan had Essevee meer geluk, want bij de eerste de beste aanval kwam het wel op voorsprong. Een afgeweken voorzet kwam tot bij Ciranni, die de bal enig mooi over Nurudeen in doel wipte. Knappe goal van de rechtsachter. Eupen moest even bekomen van die tik, maar bleef veruit de gevaarlijkste ploeg. Vooral Nuhu probeerde de bakens te verzetten. Zijn pogingen misten echter richting. Een eerste poging ging naast, een tweede mikte hij recht op Bossut. Datzelfde lot was ook een poging van Magnée beschoren. Eupen verdiende zeker en vast de gelijkmaker, maar topschutter Prevljak, die geschorst was, werd duidelijk gemist. Zulte Waregem zette daar twee flauwe kopballetjes van Gano tegenover.

Foto: BELGA

Op slag van rust ontsnapte Essevee nog eens aan de gelijkmaker. Nadat de bal tegen de arm van Boya ging, floot Bert Put immers een strafschop voor de Panda’s, maar de VAR bracht redding voor Essevee en oordeelde dat de arm van de Kameroener tegen het lichaam was. Geen strafschop dus en zo trok Essevee met een gevleide voorsprong de rust in.

Dubbele wissel

Tijdens die rust greep Simons in met een dubbele wissel. Boya en De Neve – beiden met geel achter hun naam – bleven in de kleedkamer. Cools en Humphreys moesten de zege over de streep helpen trekken. Een surplus aan voetballende kwaliteit bracht die dubbele wissel echter niet, want het spelniveau bij de thuisploeg bleef ondermaats.

Maar Essevee had duidelijk geen goed voetbal nodig om het laken helemaal naar zich toe te trekken, want op het uur werd uit het niets ook 2-0. Opnieuw speelde Jean-Luc Dompé - waar zou Essevee dit seizoen gestaan hebben zonder de kwieke Fransman? - een hoofdrol: na een snelle omschakeling stak hij het hele veld over om de bal uiteindelijk via het been van Agbadou in doel te leggen: 2-0, wedstrijd gespeeld. Bijna werd het ook meteen 3-0 nadat Jelle Vossen vanop de eigen helft Nurudeen te grazen probeerde te nemen. De Ghanese doelman had alle moeite van de wereld met de afstandspoging en kon de bal slechts ternauwernood tegen de deklat duwen.

Foto: BELGA

De verlossing

Al gaf Eupen zich nog niet helemaal gewonnen. Zo kreeg het halverwege de tweede helft dé kans op de aansluitingstreffer, maar Bossut hield zijn netten schoon met een uitstekende dubbelsave. Opnieuw was het bij Eupen Isaac Nuhu die de kans de nek omwrong. Essevee beperkte zich ondertussen steeds meer tot verdedigen. Het was meer dan tevreden met de 2-0 en mikte op een zeldzame tegenaanval om een eventuele derde treffer te maken. Een treffer die er ook kwam: op een hoge bal torpedeerde doelman Nurudeen zowel Essevee-verdediger Ewoud Pletinckx, als ploegmaat Agbadou. Bert Put twijfelde niet en wees naar de stip. Een koud kunstje voor Jelle Vossen, die met zijn zeventiende goal van het seizoen - zijn 150ste in zijn carrière - voor de verlossing zorgde.

Dankzij de zege springt Essevee over Eupen naar de vijftiende plek. Het telt één punt meer dan de Oostkantonners. Maar belangrijker: het vergroot de kloof met de voorlaatste in de stand Seraing tot negen punten. Seraing speelt zondagavond nog tegen Standard, maar met slechts drie speeldagen te gaan, zal dit niet meer fout lopen voor Essevee.