Club Brugge maakt korte metten met zwak Genk (3-1) en nadert tot vijf punten van Union

Club Brugge knabbelt verder aan de voorsprong van Union. Na een vlotte zege tegen een tienkoppig Genk (3-1) is het gat tussen de twee belangrijkste titelkandidaten nog vijf punten. Vanaken, De Ketelaere en Adamyan zorgden voor de doelpunten bij blauw-zwart. Genk viel na de rust met een man minder nadat Sadick aan de noodrem trok. De Limburgers zetten hun vrije val verder, en een deelname aan de Europe play-offs is nog lang niet zeker.

Never change a winning team, vindt ook Alfred Schreuder. En dat betekende dat Noa Lang alweer op de bank startte bij Club Brugge, waar Adamyan de voorkeur kreeg. Maar ook bij Genk was er een opvallende afwezige. Paul Onuachu bleek ziek en bleef thuis. Dat Club al na drie minuten kon scoren, maakt de opdracht voor de Limburgers er alleen maar moeilijker op. Rits bracht de bal in de zestien en bereikte Vanaken, die er met een voetje en wat geluk meteen 1-0 van maakte. We dachten dat we vertrokken waren voor een zinderende topper, maar niets was minder waar.

Foto: BELGA

Het was lang ronduit slaapverwekkend wat Club Brugge en Genk presteerden: daarom was het ook een half mirakel dat er voor de rust twee goals vielen. Want de bezoekers kwamen zonder échte kansen in de 39ste minuten wel langszij. Ito mocht rustig drijven rond de zestien, en pakte vervolgens Mignolet tegenvoets met een listig balletje (1-1). Niet bepaald goed nieuws voor Club, dat voor de play-offs nog zoveel mogelijk punten moet sprokkelen om de jacht op Union verder te zetten. De Brusselaars hadden vrijdag nog gelijkgespeeld tegen Genk: met die gedachte in het achterhoofd moest kon blauw-zwart niet anders dan een tandje bij zetten.

Noodrem

Dat gebeurde ook tijdens de tweede helft. Alweer slaagde Club erin om vroeg te scoren. Mata zette zich in zijn gekende stijl goed door op rechts, en zwiepte de bal voor doel. De Ketelaere stond moederziel alleen en knikte prima de voorsprong in de verste hoek (2-1). Het vuur werd zo aan de lont gestoken. Genk probeerde te reageren maar de organisatie bij Club Brugge stond als het huis. En wanneer Adamyan na een uitstekende actie Rits alleen voor doel probeerde te zetten, trok Sadick aan de noodrem. Laforge twijfelde niet en trok een rode kaart. Geheel terecht, overigens. Dat Sadick deed alsof hij Rits niet geraakt had, maakte het enkel maar pijnlijker voor de verdediger.

Foto: BELGA

Ondanks de numerieke minderheid en de achterstand hing Genk nog niet in de touwen. Op een vlijmscherpe counter vergaten de Limburgers met vier tegen twee om te scoren. In de 72ste minuut kwam blauw-zwart nogmaals prima weg. Ito mocht vanop een metertje voor doel - vanuit een scherpe hoek - afdrukken, maar zijn bal viel over het doel. Dat resulteerde in een stevige Limburgse vloek, want een minuut later viel de 3-1. Adamyan vond tussen een bos Genkse verdedigers toch een gaatje in de verste hoek en scoorde zijn vijfde goal in zeven matchen. Het leverde hem meteen een applausvervanging op, want Lang kwam nog een kwartiertje meedoen.

Club kon de match rustig uitvoetballen, en kwam nooit meer in de problemen. De achterstand op Union bedraagt nog vijf punten, en die worden straks tijdens de play-offs nog eens gehalveerd, waardoor Club steeds meer alles in eigen handen krijgt in de strijd om de titel. Bij Genk gaat de vrije val gewoon verder: het telt nog twee punten voorsprong op Cercle Brugge, waardoor een deelname aan de Europe play-offs nog lang geen zekerheid is. Benieuwd hoe dat gaat aflopen.