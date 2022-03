AA Gent wint topper tegen Anderlecht op een diefje en doet geweldige zaak in strijd om top vier

AA Gent is nog niet uitgeteld voor de Champions’ Play-off. Integendeel zelfs. Dankzij een late goal van Tissoudali pakken de Buffalo’s de vereiste driepunter tegen rechtstreekse concurrent Anderlecht. In Brussel is het plots code rood want paars-wit tuimelt door deze nederlaag uit de top-vier.

Een uitverkochte Ghelamco Arena. Dat was ook alweer geleden van 22 februari 2019 toen Standard op bezoek kwam bij de Buffalo’s. De 19.999 toeschouwers kregen meteen waar voor hun geld want de twee ploegen hadden er zin in en de vlam sloeg meteen in de pan. Kouamé dwong al snel een hoekschop af maar Gent prikte meteen tegen via Odjidja. Van Crombrugge kon niet volledig klemmen maar had duidelijk zijn hand op de bal en de treffer van Tissoudali werd dan ook terecht afgekeurd door ref Lardot.

De Buffalo’s eisten in het openingskwartier gaandeweg het balbezit op maar concreet doelgevaar leverde dat niet op. De bezoekers stelden Roef dan weer op de proef met twee afstandspogingen maar zowel Refaelov als Zirkzee konden de voormalige doelman van Anderlecht niet verschalken. Het ging er in het eerste half uur best pittig aan toe en dat leverde zowel Magallán als Gomez een gele kaart op. Samoise en Torunarigha hadden dan weer verzorging nodig na stevige duels.

Geleidelijk kreeg Anderlecht de partij toch beter onder controle, weliswaar zonder gevaarlijk te worden in de Gentse zestien. Gent zocht dan weer nadrukkelijk de ruimt in de rug van de Brusselse defensie maar na een uitstekende infiltratie kon Odjidja net niet Depoitre bereiken. Op hoekschop dan maar: Hjulsager vond Ngadeu maar de Kameroener kopte de bal ruim naast.

Anderlecht ruikt bloed maar Roef staat pal

Identiek spelbeeld na rust. Paars-wit eiste het balbezit op maar kon noch Zirkzee, noch Kouamé echt in stelling brengen. Tegelijk lag het spel ook vaak stil waardoor het tempo van de match richting het uur toch een duikje nam. Zo had Refaelov verzorging nodig na een ongelukkige botsing met zijn ploegmakker Ashimeru.

Gent dat consequent de voetballende oplossing zocht achterin en daarbij ook het risico niet schuwde, probeerde dan wel de bakens te verzetten maar de afwezigheid van De Sart liet zich steeds meer voelen op het middenveld waar het duo Kums – Odjidja een moeilijke avond beleefden. Tissoudali leverde ook na de pauze een eerder anonieme prestatie af.

Foto: BELGA

Dan toch plots een Brussels spervuur aan doelpogingen op het uur. Verschaeren waagde zijn kans maar Roef stond pal. Op een vrije trap genoot Hoedt plots enorm veel ruimte in de Gentse zestien maar kopt de bal pardoes op Roef. Anderlecht nam de match nu echt resoluut in handen en Refaelov en Verschaeren dwongen de Gentse doelman tot nieuwe reddingen maar de Antwerpenaar gaf geen krimp.

Gent kon daar nauwelijks iets tegenover stellen. Van Crombrugge moest enkel tussenbeide komen bij terugspeelballetjes maar de Gentse voorhoede konden de bezoekende doelman in die tweede helft nooit echt onder vuur nemen. Kompany voelde dat er meer in zat en gooide met El Hadj en Raman twee frisse spelers in de strijd. Vanhaezebrouck reageerde meteen en bracht met Lemajic en Owusu extra power.

Tissoudali krijgt Anderlecht op de knieën

En toen sloeg Gent toe. Lemajic en Odjidja wonnen een duel op het middenveld met vereende krachten en lanceerden een tegenaanval. Kums bewees met een baltoets dat hij nog altijd in het bezit is van een Gouden Schoen en speelde Tissoudali perfect in de diepte aan en met zijn wellicht enige goede actie van de partij vloerde die zowaar Van Crombrugge. Virtueel stond Gent warempel plots in de top-vier.

Foto: Isosport

Anderlecht moest nu vol in de aanval en Amuzu loste de matige Verschaeren af. Gent trok zich terug in eigen zestien en bracht met Hanche-Olsen en Nurio twee nieuwe flankverdedigers in het veld. Gomez kreeg nog een dot van een kans maar de Spanjaard raakte de bal hopeloos verkeerd.

De thuisspelers telden nu nadrukkelijk de minuten af en zuchten eens toen er werd aangekondigd dat er zes minuten extra zouden gespeeld worden. Anderlecht trok nu nog eens alle registers open maar de troepen van Vanhaezebrouck hielden het hoofd koel en wonnen waar mogelijk ook nog wat tijd. De Buffalo’s overleefden de Brusselse stormloop en de Ghelamco Arena ontplofte bij het laatste fluitsignaal van Lardot.