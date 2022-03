Charleroi verpulvert Cercle Brugge en is zo goed als zeker van plaatsje in Europe play-offs

Sporting Charleroi was op de afspraak in de topper in de middenmoot en is zo goed als zeker van zijn plaatsje in de Europe play-offs. Rechtstreekse concurrent Cercle Brugge was nog slechts de schim van de jongste maanden en zal nog wat boterhammen moeten eten om in de toekomst aanspraak te maken op de eerste acht. De rode kaart van Utkus hielp natuurlijk niet. Als Genk zondag stunt op Club Brugge, zijn de twee slotmatchen zelfs overbodig voor groen-zwart.

De inzet was duidelijk voor beide ploegen: winnen om een plaatsje te bemachtigen in de Europe play-offs. De spionkop van Sporting Charleroi herinnerde daar de thuisspelers nog eens aan met een niet mis te verstane boodschap op een groot spandoek: “Ce soir victoire obligatoire”. Winnen was een must.

Maar dat gold dus ook voor Cercle, dat na de 4 op 6 tegen Genk en Kortrijk Senna Miangue moest missen op de linksachter. De Bulgaar Dimitar Velkovski verving hem. Cercle begon opnieuw met hoge pressing, maar Charleroi kwam er goed uit en bleek sterk in de omschakeling. De eerste uitval was meteen raak.

Blitzstart van Charleroi

Heymans verlengde tot bij Kayembe, die knap naar binnen kapte en de bal via een voet van Daland tussen de benen van Warleson in doel legde. Amper vijf minuten later deed men het nog eens feilloos over. Nu met Kayembe als aangever en Vakpoun Bayo als sublieme afwerker. De goal was een beauty. Bayo had overigens de voorkeur gekregen op Gholizadeh, een goede keuze dus van Edward Still.

Foto: BELGA

Cercle stond even aan de grond genageld, maar reageerde wel. De aansluitingstreffer zat er zelfs in, want na een fout op Deman mocht Hotic op een heel interessante plaats een vrijschop nemen. Zijn vaak geniale linker stuurde de bal echter recht op het blok in de muur. En het werd nog erger voor de Bruggelingen toen ze na een interventie van de VAR met tien man verder moesten. De Litouwer Utkus reageerde zijn frustraties af voor de 2-0-achterstand en trakteerde Ilaimaharitra op een (lichte) elleboog. Op aangeven van Lothar D’Hondt even verder in Tubize mocht Utkus meteen gaan douchen.

Thalhammer offerde zijn spits Denkey op voor extra verdediger Popovic, maar het leek sowieso niet de avond van Cercle te worden. Charleroi zocht de derde goal via Heymans, maar het was Bayo die zijn tweede van de avond mocht scoren. De fans dus op hun wenken bediend en Charleroi op weg naar de Europe play-offs. De thuisploeg ging er echt als de boter door en ook de vierde goal kwam er nog voor de rust. Daan Heymans scoorde nu wel en Cercle leek in niks nog op de revelatie die het de jongste maanden was.

Overbodige tweede helft

Wat doe je dan als trainer, met tien tegen elf en 4-0 achter in een cruciale match? Thalhammer voerde twee wissels door. Lopes en Matondo maakten plaats voor Vanhoutte en Somers, maar veel haalde het niet uit. Integendeel: de schade beperken, meer zat er niet in. Het hielp ook dat Charleroi nu met de rem op speelde. Still riep Bayo al vroeg naar de kant, maar zijn vervanger deed het even goed. Zaroury stond amper vier minuten op het veld toen hij op aangeven van Zorgane voor de forfaitscore zorgde. Feest op Mambourg, want de Europe play-offs kunnen ze bijna niet meer ontsnappen: één puntje in de resterende twee matchen volstaat. En indien dat niet lukt, moet opponent STVV in zijn laatste drie wedstrijden negen op negen scoren.

Foto: BELGA

Ondanks de koude wind trokken de warmbloedigen van de harde kern hun trui uit en gingen in hun blote bast uit de bol. Wat nog volgde, waren een pak wissels in een overbodig laatste halfuur. Het werd geen 6 of 7-0 meer omdat de Braziliaan Warleson niet eens slecht stond te keepen bij Cercle. De Vereniging reist volgende week naar Monaco en Phlippe Clement maar heeft nadien twee mirakels nodig tegen Gent en Antwerp om alsnog achtste te worden. Zondag kan die stille droom al doorprikt worden als Genk zou stunten tegen Club Brugge.