STVV pakt in extremis scalp van rode lantaarn Beerschot en komt op gelijke hoogte met nummer acht Genk

STVV doet nog volop mee in de strijd om de Europe play-offs te bereiken. De Kanaries zagen hoe het reeds gedegradeerde Beerschot tot twee keer toe een achterstand ongedaan maakte, maar dankzij Koita werd er ternauwernood nog gewonnen: 3-2. STVV klimt daardoor op gelijke hoogte met de nummer acht, de buren uit Genk. Beerschot lijkt zijn laatste kans op puntenwinst verkeken te hebben.

Beerschot-voorzitter Francis Vrancken hoopte op een eervol afscheid van 1A. Dat zal dan toch moeten gebeuren tegen de vermoedelijke landskampioen. Na een nieuwe nederlaag op het veld van Sint-Truiden moet zijn ploeg immers nog aan de bak tegen de nummers 1 en 2 van de Jupiler Pro League. Volgende week thuis in een leeg Olympisch Stadion tegen Club Brugge of op de slotspeeldag op het veld van leider in Union.

Het lijkt op een kansloze missie. Dat ze in Brugge na de recente 18 op 18 een derde opeenvolgende titel terug kunnen ruiken en Union puntenverlies tegen een degradant best kan vermijden als het Lierse wil opvolgen als ‘kleine’ kampioen zijn nog niet eens de voornaamste redenen.

Forfait

Voetbalt Beerschot zoals zondagavond het eerste uur op Stayen, dan kan het voor de volgende wedstrijden even goed forfait geven. Vanderidt moest in Limburg door een pak afwezigen dan wel stevig puzzelen om elf namen op papier te krijgen, zijn ploeg gaf lange tijd niet de indruk er nog vol voor te willen gaan.

Nog voor het eerste kwartier was verstreken, moest Lejoly zich al een eerste keer omdraaien. De 23-jarige derde doelman kwam de geblesseerde Biebauw vervangen en verscheen voor het eerst aan de aftrap in 1A. Het werd een pijnlijk debuut op het hoogste niveau. Brüls krulde de bal over de grabbelende Lejoly, die niet meteen werd geholpen door zijn verdediging.

Beerschot was nochtans gewaarschuwd. Na drie minuten had Brüls de netten al een eerste keer doen trillen, maar de Duitstalige Belg zag zijn doelpunt afgekeurd voor voorafgaand buitenspel.

432 dagen

Na een knappe doorsteekpass van Vaca zette Suzuki de bordjes met een gekruist schot via de paal op gelijke hoogte, voor de Japanner het eerste doelpunt in 432 dagen, en even later zette Rigo de Japanse doelman van STVV aan het werk met een stevig afstandsschot.

Even snel zagen de 150 moedige Beerschotsupporters die waren afgezakt naar Sint-Truiden hun ploeg terug op achterstand staan. Hara spaarde de bezoekers nog even door van dichtbij het leer nog onbegrijpelijk naast het doelkader te plaatsen, maar de Japanner bij de volgende Truiense aanval zijn misser meteen goed. De Smet liet zich wel heel makkelijk aftroeven op zijn flank en met het hoofd kreeg Hara de bal nu wel tussen de palen. Lejoly stond aan de grond genageld. In de toegevoegde tijd haalde Bourdin een laag schot van Brüls nog van de lijn.

Holzhauser

De tweede helft bracht lange tijd weinig beterschap. STVV controleerde op cruise control. Bij Beerschot leken ze maar wat te doen. Na de inbreng van Holzhauser wakkerde het vuur terug wat aan. De Oostenrijker was dit seizoen te weinig beslissend op stilstaande fases, maar leverde nu prompt twee uitstekende hoekschoppen af. Radic zag de eerste nog knap gepareerd door Schmidt, maar bij de herkansing was het wel raak voor de Kroaat. Shankland legde de bal met het hoofd terug tot bij de verdediger en Radic nam de Truiense doelman nu wel te grazen.

Voor het eerst kregen we een echte wedstrijd te zien met kansen aan beide kanten. Een paar minuten na de gelijkmaker kreeg Shankland de 2-3 op een schoteltje aangeboden, maar de Schot liet een vreselijke misser optekenen. Aan de overkant hield Lejoly met een knappe reflex Hara van zijn tweede goal van de avond.

En zo leek Beerschot na vier nederlagen op rij nog eens een puntje uit de brand te slepen, maar invaller Kota besliste er anders over. Na een kort genomen hoekschop ging hij op wandel in de zestien. Bij Beerschot lieten ze het gebeuren. Koita kende geen genade en knalde de 3-2 tegen de touwen.