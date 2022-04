Cercle Brugge eert Miguel Van Damme met knap gelijkspel tegen tienkoppig AA Gent dat straks uit de top vier kan vallen

Twee weken nadat AA Gent voor het eerst bij de eerste vier opdook, dreigt het de Champions’ Play-offs uit de handen te zien glippen. Tenzij Anderlecht nog een slippertje maakt. Op bezoek bij een furieus Cercle Brugge riep het zelf een 2-2-gelijkspel over zich af. De Vereniging kan niet meer bij de eerste acht komen maar het gaf wel een mooi eerbetoon aan de betreurde Miguel Van Damme.

Terwijl er in Vlaanderen gekoerst en in Brugge gerouwd werd om Miguel Van Damme, moest er toch nog een wedstrijd gespeeld worden in het Jan Breydelstadion.

Na de 5-0 tegen Charleroi schudde Thalhammer de basiself van Cercle door elkaar. Geen Denkey, Vitinho, Velkovksi of de geschorste Utkus in de ploeg. In hun plaats koos Thalhammer voor Somers, Decostere, Sousa en Popovic. Hein Vanhaezebrouck koos voor wat inmiddels zijn sterkste elf is. Met Hanche-Olsen op de bank en Torunarigha in de basis, en voorin Odjidja in steun van koppel Depoitre-Tissoudali.

De match was nauwelijks onderweg of het stond al 1-1. AA Gent opende de score na zoutloos verdedigen bij de Vereniging. Castro-Montes speelde in op Tissoudali, die van Da Silva Lopes mocht wegdraaien en van Popovic mocht aanleggen: 0-1, door de benen van Warleson.

Gezien de omstandigheden kon je vrezen dat de moed Cercle in de schoenen zou zakken, maar dan zijn er nog altijd de corners van Hotic. Vaak gaan die naar de eerste zone, maar zelfs met die kennis liet Gent zich vangen. Popovic kopte door, Somers tikte aan de tweede paal binnen. Na twee minuten keurde ook de VAR de goal goed. Het achtste doelpunt op hoekschop voor Cercle, het eerste dat opgedragen werd aan Miguel Van Damme.

Foto: BELGA

Tiende voor Depoitre

Het bleef echter op en neer gaan. Cercle was vooral via Matondo dreigend maar het was AA Gent dat kansen kreeg. Warleson pakte eerst nog een poging van Castro-Montes na een goeie actie over rechts met Odjidja en Depoitre. Ook op een schot van de Gentse aanvoerder liet de Braziliaanse doelman zich niet verrassen. Op het halfuur viel de 1-2. Odjidja, niet bijster goed in de match, opende heerlijk op Tissoudali, die voor doel kon zetten. Depoitre had maar binnen te lopen: 1-2, zijn tiende in de competitie.

Nog voor de rust moest Odjidja er geblesseerd af, nog maar eens. De ruststand kon de Buffalo’s geen rust geven. Cercle drukte goed, waardoor Gent niet in zijn spel kwam en de slordigheden maar bleef opstapelen.

Foto: BELGA

Met name Roef kwam heel goed weg. Met te veel tijd en geen zichtbare oplossingen op een terugspeelbal liet hij Matondo hem de bal ontfutselen. Okumu ontpopte zich tot redder door de bal voor de lijn op te ruimen. Gent leek een derde treffer nodig te hebben om de winst veilig te stellen maar echt gevaarlijk werd het niet. Een afgeweken schotje van Castro-Montes. Een bal tegen de paal van Tissoudali (uit buitenspel dat de grensrechter nog niet had gevlagd). En Tissoudali die zich vast dribbelde.

Aan de overkant bleef het bij momenten paniekerig ogen maar de Gentse hens aan dek leken lange tijd met genoeg. Popovic kopte voorlangs, invaller Denkey tikte naast. Tien minuten voor het einde gebeurde het onvermijdelijke. Een pass van Kums werd onderschept door Vitinho, die Matondo vond, al een hele match te kwiek voor Gent. Zijn voorzet werd binnen gedevieerd, weer door Somers, voor een aan de grond genagelde Ngadeu: 2-2. Van een passend eerbetoon gesproken.

Foto: BELGA

Rood Hjulsager

Vijf minuten later kreeg Hjulsager op de koop toe rood van scheidsrechter Laforge. Omdat zijn voet na een rugbygreep van Da Silva Lopes bij het doorrollen in diens gezicht draaide? Discutabel, maar de VAR vond het geen clear error. Met tien vermochten de bezoekers niets meer en mochten ze van geluk spreken dat Vitinho, Denkey en Daland in de extra tijd geen 3-2 scoorden. In de absolute slotseconden trapte Samoise tegen de lat, weliswaar uit buitenspel.

Terwijl Cercle Brugge geen kans meer maakt op nog in de Europe Play-offs te komen, heeft Gent zijn lot niet meer in eigen handen. Antwerp is al buiten bereik. Gent brandt een kaarsje dat Anderlecht straks punten verliest tegen Charleroi of op de slotspeeldag op Kortrijk. Anders is het onherroepelijk weer het seizoen uitlopen in ‘die andere play-offs.’ Het belang van de bekerfinale, die wél recht geeft op een plek in de Europa League, groeit.