STVV boekt met man minder belangrijke zege bij Zulte Waregem en blijft in de running voor plek in top acht

STVV heeft de verre verplaatsing naar de Elindus Arena van Zulte Waregem tot een goed einde gebracht. Moussa Konaté tekende na de rust voor de openingstreffer, nadat Brüls in het begin een penalty zag gestopt worden door Bossut. Wolke Janssens pakte even na die Limburgse 0-1 zijn tweede gele kaart, maar dat weerhield STVV er niet van om de drie punten over de streep te trekken. Bij het ingaan van de extra tijd maakte Rocco Reitz er met een mooie plaatsbal nog 0-2 van. STVV blijft in de running voor een plaats bij de eerste acht. Zulte Waregem maakte opnieuw weinig klaar en is nog steeds niet zeker van het behoud.

De laatste thuismatch van het seizoen was opnieuw een belangrijke wedstrijd voor Essevee. Met een zege tegen STVV konden de Zuid-West-Vlamingen zich immers verzekeren van een achttiende opeenvolgende seizoen in de hoogste afdeling. Aan de steun van de supporters lag het niet, want met een imposante tifo probeerden ze hun team bij de aftrap nog wat inspiratie in te blazen “Deze club is de liefde van ons leven”, stond er te lezen. En zo’n liefde zie je toch liever niet degraderen.

Maar echt vleugels kreeg de thuisploeg door de aanmoedigingen niet. Essevee probeerde wel vol enthousiasme aan de match te beginnen, maar het waren vooral de Kanaries, die nog volop aan het strijden zijn voor een plek in de top acht, die in de openingsfase de neus aan het venster staken. Na vijf minuten kregen de bezoekers ook al een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Sissako kreeg de bal tegen de arm en hoewel de Fransman de bal eerst tegen het hoofd leek te krijgen, wees scheidsrechter Lawrence Visser na tussenkomst van de VAR naar de stip.

Foto: BELGA

Zwak Essevee komt goed weg

Bossut achtte zijn moment de gloire echter al vroeg in de wedstrijd gekomen en haalde de elfmeter van Brüls knap uit de hoek. Ook op een knal van Hayashi stond hij even later pal. Zulte Waregem kon daar op aanvallend vlak zoals zo vaak dit seizoen niets tegenover zetten. Er zat opnieuw geen lijn in het spel en tot kansen kwam Essevee in de hele eerste helft al helemaal niet, of je zou een ferme afzwaaier van Vossen in het slot al als kans moeten zien. Het maakte zelfs dat de onvoorwaardelijke liefde bij de fans op een lager pitje kwam te staan. Her en der steeg bij de zoveelste pass achteruit of wilde trap naar voor immers al wat gemor of cynisch applaus op. Eerlijkheid gebied ons wel te zeggen dat ook het voetbal van STVV verre van flitsend was.

SAVE | Sammy Bossut stopt de strafschop van Christian Brüls. 🧤❌ #ZWASTV pic.twitter.com/6eGV1pY0F9 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 2, 2022

Vuurwerk

Het was dan ook vooral hopen op beterschap na rust. Dat leek aanvankelijk ijdele hoop, maar net op het moment dat er vlak buiten het stadion vuurwerk afgestoken werd, zorgde Konaté ook op het veld voor vuurwerk. Want met een heerlijke knal nam hij Essevee te grazen en zette hij de bezoekers op voorsprong.

Timmy Simons greep meteen in en gooide Seck en Kutesa in de strijd, maar veel zoden brachten die wissels niet aan de dijk. Essevee bleef krampachtig - maar zonder succes - proberen om een aanval op te zetten. Toch was er na een uur toch plots opnieuw hoop voor de thuisploeg. Niet omdat Essevee plots beter ging spelen. Wel omdat Wolke Janssens iets te driest in duel ging en van Visser zijn tweede gele kaart kreeg. STVV moest nog een half uur met tien verder.

Reitz beslist het

Niet dat STVV het plots lastig kreeg. Integendeel. Het had niet veel moeite om Essevee af te houden. Met een plaatsbal tegen de lat van Brüls waren het zelfs de Limburgers die aanvankelijk het dichtst bij een goal kwamen. Pas in het slot kwam de thuisploeg eindelijk nog eens opzetten. Met nog vijf minuten op de klok kon het STVV achteruitdrukken, maar tot drie keer toe wrong Zinho Gano een goede mogelijkheid de nek om. Eerst kon hij net niet bij een gedevieerde voorzet, waarna hij ook twee voorzetten niet kon verzilveren. En zoals de boutade dan gaat viel de goal uiteindelijk zelfs nog aan de overkant. Die mocht trouwens opnieuw gezien worden, want het was met een enig mooie plaatsbal dat invaller Rocco Reitz voor de beslissing zorgde.

Foto: BELGA

Het maakt dat Essevee straks opnieuw met een angstig hartje naar KV Oostende - Seraing zal kijken. Want de redding, die is nog steeds niet mathematisch zeker. STVV mag dan weer volop dromen van de top acht. Het telt nu immers drie punten meer dan Genk, dat zondagavond nog speelt tegen Eupen.