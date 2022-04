KV Kortrijk klimt twee keer op voorsprong, maar KV Mechelen zet scheve situatie telkens recht en speelt Europe play-offs

Na vier nagelbijtende gelijkspelen heeft KV Mechelen zich met een felbevochten zege tegen een goed KV Kortrijk verzekerd van een plaats in de Europe play-offs. Met twee treffers leek Benchaib Malinwa met een felle kater op te zadelen, maar finaal trokken Cuypers en Hairemans geel-rood over de streep. Al mocht het van geluk spreken toen Coucke nog een hernomen strafschop van Messaoudi pareerde en Peyre de bal enkele tellen later van de doellijn veegde.

Door de 0-2-zege van Sint-Truiden op Zulte Waregem even voordien wist KV Mechelen wat hen te doen stond. Met een verplaatsing naar Club Brugge op de slotspeeldag in het vooruitzicht kon het maar beter winnen tegen KV Kortrijk om zijn plaats in de top acht en de Europe play-offs te verzekeren. Wouter Vrancken voerde voor die opdracht één wijziging door in het elftal dat vorige week 1-1 speelde op Eupen. Peyre verdrong Van Drongelen naar de bank. Bij KV Kortrijk namen Reynolds, Palaversa, Messaoudi en Benchaib de plaats in van Watanabe, Sissoko, Herrmann en de geblesseerde Vandendriessche. Nadat Igor De Camargo in de bloemetjes werd gezet, startte de match met een applaus voor de aan leukemie overleden Miguel Van Damme.

Mechels protest bij 0-1

KV Kortrijk had niets meer te winnen of te verliezen, maar een hapklare brok leek het geenszins te worden. Toen Moreno snel inspeelde op Mehssatou, bleef diens voorzet – gemist door Coucke en Peyre - via de rug van Benchaib in de kleine zestien liggen. De Kortrijkzaan reageerde het snelst en tikte de 0-1 binnen. De Mechelaars haalden verhaal bij scheidsrechter Dierick, want Van Hoorenbeeck zou door een vermeend fluitsignaal van Dierick afgeleid geweest zijn. Tevergeefs, Malinwa 0-1 in het krijt. Toch liet geel-rood zich niet overmannen door stress en dreigde het vooral via de linkerflank. Daar had KVK nochtans hun gebruikelijke linksachter Mehssatou geposteerd. Zijn doel: de snelle Storm afstoppen. Rechtsachter Reynolds schoof zo naar links. Het was Cuypers die zich op links een eerste keer goed doorzette, maar zijn voorzet bereikte Hairemans net niet. Dat deed een hoekschop van Schoofs bij Walsh wél. De verdediger kopte de bal aan de eerste paal binnen. Naast zeven assists ook al zijn derde treffer van het seizoen. Toch lieten ook de bezoekers zich niet onbetuigd. Moreno maakte een wandelingetje door de thuisdefensie en kon ei zo na scoren. KVM kwam met de schrik vrij.

Foto: BELGA

Knap stukje acrobatie

In een aangenaam kijkstuk voetbalde KV Kortrijk allesbehalve als een uitgeblust team en eiste het bij momenten het balbezit op. Dat leverde best een aangenaam duel op. Tevens was het smullen toen Hairemans acrobatisch een voorzet van Schoofs kon terugleggen op Cuypers, die de bal al even vernuftig net naast besloot. Ook Hairemans – knap in het straatje gestuurd door Mrabti - had geen geluk toen hij de bal via doelman Ilic net voor de doellijn gekeerd zag. KV Mechelen zocht de 2-1, al mocht het Coucke danken toen die met een fotografenredding Messaoudi van een beauty hield.

KVM moest vol aan de bak na de koffie, maar werd al snel zwaar met de neus op de feiten gedrukt. Alweer Benchaib poeierde het leer van buiten de zestien in de winkelhaak. Weer protesteerden Schoofs en co voor een vermeend fluitsignaal van Dierick na een fout van Souza, maar opnieuw wuifde die het protest weg. Ook Vrancken haalde verhaal, maar kreeg prompt geel.

Thuispubliek eist en krijgt méér

“Wij willen bloed, zweet en tranen”, rolde er ondertussen van de tribunes. Een primeur dit seizoen, de bijna 10 000 Kakkers voelden de bui al hangen. Het viel niet in dovemansoren bij de elf Mechelaars op het veld. Hakje Storm tot bij Van Hoorenbeeck, voorzet op de linkervoet van Cuypers en bingo. Zonder één seconde na te denken knalde de Luikenaar zijn dertiende van het seizoen tegen de netten. De thuisploeg rook bloed en toen Mrabti de volledig vrijstaande Hairemans bediende, ontplofte Achter de Kazerne. Malinwa op een dik halfuur van de Europe play-offs. Met een prachtparade op een schot van Mrabti enkele tellen later hield Ilic zijn ploeg in de match.

Coucke held in dolle strafschopfase

Niet de klaarstaande Shved, maar Oum Gouet mocht Mrabti komen vervangen. Vrancken koos voor zekerheid. Gevaarlijk, want toen Van Hoorenbeeck Messaoudi in eigen rechthoek onderuitmaaide, ging de bal op de stip. Messaoudi zelf faalde niet, maar Dierick liet de strafschop hernemen omdat er Kortrijkzanen té snel in de zestien waren gelopen. Nogmaals Messaoudi, maar nu kwam Coucke als winnaar uit de bus. Al mocht hij zijn teammakkers best danken. Messaoudi en Souza gleden in de herneming tegelijk naar het leer, waarna Peyre de bal van de doellijn veegde. KV Mechelen kroop zo door het oog van de naald. Zelf vergat het aan de overkant het zaakje helemaal af te maken. Storm (zijnet) en Cuypers (naast) lieten het liggen, waarna Cuypers net niet bij een pass van Shved geraakte. Toch werd Achter de Kazerne niet meer in rouw gedompeld en kreeg het wat het verdiende: een plaats in de Europe play-offs. Al kostte het bloed, zweet en tranen tegen een goed KV Kortrijk.