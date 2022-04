Club Brugge nadert na makkelijke zege tegen Beerschot op een zucht van Union

Zijn eerste goal in 2022. Noa Lang (22) kan het weer: scoren. Club-coach Alfred Schreuder gaf tegen Beerschot heel wat van zijn verloren zonen nog eens een basisplaats en vooral Lang profiteerde daarvan. Dankzij de 1-3-zege nadert Club Brugge tot op twee punten van leider Union.

Dat Tajon Buchanan tegen Beerschot niet op het wedstrijdblad van Alfred Schreuder stond, was niet verrassend na een vermoeiende interlandbreak en jetlag voor de Canadees. Dat Noa Lang daardoor nog eens zijn kans kreeg, was evenmin verrassend. Dat Sargis Adamyan daardoor op de bank moest plaatsnemen, was dat dan weer wel. De Armeniër trof immers vijf keer raak in zeven competitiewedstrijden en met één goal om de 76,4 minuten is de spits de efficiëntste speler in de Belgische eerste klasse.

Maar tegen Beerschot koos Schreuder resoluut voor zijn verloren zonen en dus mocht Lang naast De Ketelaere in de spits postvatten, terwijl Eduard Sobol de plaats van Buchanan op de wingback overnam. Voor Sobol was dat al geleden van 13 februari, voor Lang dateerde de laatste basisplaats al van 5 maart. Toen had hij een niet volledig fitte De Ketelaere nodig om nog eens een basisplek te claimen, nu een niet uitgeruste Buchanan.

Luxeprobleem

Maar de Nederlander toonde dat Schreuder echt wel een luxeprobleem heeft voorin. Lang liet zich meteen goed betrekken in het samenspel voorin en zwierf zoals gewoonlijk vrij rond de zestien van Beerschot. Na een knappe combinatie door het centrum tussen Lang en De Ketelaere kwam uitblinker Skov Olsen zo al snel alleen voor doel. De Deen schoot de bal voorbij doelman Lejoly, maar werd afgevlagd voor buitenspel.

Lang maakte even later dan maar zelf de openingsgoal. Skov Olsen was de aangever van dienst. Nochtans had ook hij er een drukke interlandbreak (maar geen verre reis) op zitten, maar dat deerde hem duidelijk niet. Lang nam het leer van de Deen aan en schoot meteen vanuit de draai laag in de hoek binnen. Zijn eerste doelpunt sinds 23 december, toen in de beker tegen OHL. Ongetwijfeld een opluchting voor de Nederlander, maar uitbundig vieren deed hij niet.

Lang bleef zich wel tonen en was kort daarna – zowaar met zijn hoofd – dichtbij de 0-2, opnieuw op aangeven van Skov Olsen, aar Lejoly redde. Skov Olsen zelf kreeg ook nog enkele kansen, maar vergat ze af te werken. 0-1 bij de rust dus, al had de stand al veel hoger kunnen oplopen.

Hendry veroorzaakt penalty

Skov Olsen haalde uit, maar de goal kwam op naam van Rits, die de bal nog devieerde. Foto: Isosport

In de tweede helft maakte de Deense international zijn kansen wel af. Bijna meteen na rust pegelde hij de 0-2 dan toch tegen de netten. Al bleek in de herhaling dat Rits de bal nog gedevieerd had en dus ging het doelpunt naar hem. Lang en Skov Olsen bleven elkaar vinden en zetten samen de 0-3 op. Ze staken samen het veld over om een counter op te zetten. Vanaken nam in de zestien over en kapte Radic uit, waarna De Ketelaere maar binnen te tikken had: 0-3.

De Ketelaere had maar binnen te tikken. Foto: Isosport

Beerschot had er niks tegenin te brengen tot met Jack Hendry nog een verloren zoon inviel. De centrale verdediger had deze week in de Schotse pers uitgehaald naar Schreuder omdat hij te weinig mag spelen van de Nederlander. Hij gaf Schreuder echter gelijk door na enkele minuten al een penalty te veroorzaken. Hendry kwam te laat op Van den Bergh, Shankland miste de elfmeter niet.

Hendry haalde afgelopen week fors uit, maar veroorzaakte een strafschop. Shankland zette die om. Foto: BELGA

Voorin deemsterde Lang intussen wat weg, maar dat neemt niet weg dat de Nederlander zeker en vast vertrouwen tankte dankzij zijn eerste goal van 2022. Net zoals Ruud Vormer trouwens, die nog eens in de basis was mogen starten. Hij profiteerde van het feit dat Dennis Odoi rust kreeg na zijn wedstrijden met Ghana.

Club komt dankzij de zege op twee schamele puntjes van leider Union. De Brusselaars, die zondag naar het zieltogende Standard moeten, staan zo weer wat onder druk. Als Union verliest, kan Club Brugge alsnog de reguliere competitie winnend afsluiten.