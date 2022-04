KV Oostende graait met tien man de volle buit mee uit Eupen

Tien om te Zien: KV Oostende heeft - ondanks een vroege rode kaart - een zege geboekt op de slotspeeldag in Eupen. Na de uitsluiting van Duncan begon het te draaien bij de Kustboys, met twee heerlijke goals van Ambrose en Albanese (0-2) als kers op de taart. Voor beide ploegen zit het seizoen er nu op en lonkt een maandje... trainen en oefenwedstrijden spelen.

Het was met de beste intenties dat Eupen en KV Oostende aan hun veredelde oefenwedstrijd begonnen, ook al kampten beide ploegen met een aantal afwezigen. De thuisploeg moest het zonder Peeters doen en ook Nurudeen werd in de goal vervangen, langs de andere kant deed scherpschutter Gueye niet mee: hij kijkt twee matchen toe na zijn tiende gele kaart. Dat deed de Kustboys duidelijk geen deugd: gevaar creëeren bleek o zo moeilijk, terwijl Eupen eigenlijk al snel op voorsprong had kunnen komen.

Ambrose wél

Na drie minuten moest Nuhu eigenlijk àltijd scoren, maar zijn balletje ging langs de verkeerde kant van de paal. Een vrije trap van Prevljak zoefde even later net boven de lat. KV Oostende kreeg geen poot aan de grond, en werd ook geconfronteerd met de nodige pech. Eerst moest Sakamoto de match staken met een blessure, en nog voor het halfuur kreeg Duncan al zijn tweede gele kaart. De Kustboys bleven met tien over, maar Eupen rook - opvallend genoeg - geen bloed.

Integendeel: met een mannetje minder werd KVO plots beter. Albanese mikte zijn schot eerst nog op de lat, maar in de 38ste minuut kwam Oostende toch op voorsprong. Na een heerlijke kap krulde Ambrose zijn schot prachtig voorbij Himmelmann: 0-1. Eupen mocht zelfs blij zijn dat Ambrose net voor de rust net te zwak besloot op de rand van de kleine rechthoek. De Panda’s mochten bezinnen, voor KVO lonkte een seizoenseinde in schoonheid.

Foto: BELGA

Eupen probeerde tegen te prikken en nam het spel na de rust meteen in handen. Op het uur hingen de bordjes bijna in evenwicht: Prevljak scoorde, maar de assist van Nuhu bleek gegeven vanuit eerder buitenspel. De VAR bevestigde en het feestje ging niet door. En in het voetbal gaat het soms snel: minuten later moest Himmelmann Bätzner van de 0-2 houden. Het vierde kwart van de wedstrijd moest ingaan, en we durfden nog steeds niet te voorspellen wie zou winnen.

Himmelmann in niemandsland

De zege veiligstellen voor KV Oostende werd uiteindelijk nog kinderlijk eenvoudig, en dat met de hulp van Himmelmann. Die stond veel te ver uit zijn doel bij een Eupense aanval, maar had geen rekening gehouden met een tegenprik. Plots belandde de bal in de voeten van Albanese, die net over de middenlijn de 0-2 in een leeg doel mikte. Meteen de eerste treffer voor de dribbelaar in Oostendse loondienst. De boeken konden toe voor Eupen, dat op de slotspeeldag zijn meerdere moest erkennen in tien Kustboys. Die konden eens goed klinken op een mooi seizoenseinde tijdens de langste terugrit van de Jupiler Pro League.