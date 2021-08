Youri Tielemans en co verpesten City-debuut van Jack Grealish: Leicester City wint Engelse supercup

Leicester City is het nieuwe Engelse voetbalseizoen gestart met een prijs. In de strijd om de FA Community Shield klopte het Manchester City met 1-0. Verdediger Nathan Aké was de gebeten hond bij City met een late penaltyovertreding, Kelechi Iheanacho zette de elfmeter om. Youri Tielemans werd na 72 minuten spelen naar de kant gehaald bij The Foxes, waar Dennis Praet en Timothy Castagne ontbraken. Kevin De Bruyne werd dan weer gespaard door Pep Guardiola en zag recordaankoop Jack Grealish zijn debuut maken.