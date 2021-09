PSV krijgt in eigen huis oplawaai van Feyenoord en is maximum van de punten kwijt, ook Cyriel Dessers pikt goaltje mee

PSV heeft op de vijfde speeldag van de Eredivisie voor het eerst punten laten liggen. De Eindhovenaars gingen in eigen huis met maar liefst 0-4 onderuit in de topper tegen Feyenoord en moeten zo ook de koppositie aan Ajax laten. Ajax won zaterdagavond nog met 9-0 (!) van promovendus Cambuur.

Beide teams leken zonder goals de rust in te gaan, tot Jens Toornstra in de extra tijd de ban brak. De middenvelder ramde de 0-1 vanaf de rand van het strafschopgebied binnen. De spanning bleef er nadien lange tijd in, tot na 71 minuten de pas ingevallen Brian Linssen er 0-2 van maakte.

Linssen liet een paar minuten later nog een enorme kans liggen, maar in de slotfase maakte Toornstra dat helemaal goed met zijn tweede van de namiddag. Genk-huurling Cyriel Dessers, ook ingevallen, maakte in de slotfase de vernedering compleet voor PSV: 0-4 was de eindstand.

PSV moet door de zware nederlaag de leiding aan Ajax laten. De Amsterdammers hebben 13 op 15 na vijf wedstrijden, PSV volgt als tweede met 12 eenheden. Feyenoord schuift op naar de vijfde plaats met 9 punten, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.