Cyriel Dessers en Feyenoord geraken niet voorbij RKC

In de Nederlandse Eredivisie stonden op speeldag 9 Feyenoord en RKC Waalwijk tegenover mekaar. Bij Feyenoord kreeg Cyriel Dessers zijn eerste basisplaats, Franco Antonucci ligt nog steeds in de lappenmand. Bij RKC begon Dario Van Den Buijs in de basis. Thierry Lutonda, Shawn Adewoye en Lennerd Daneels vielen in.

Toornstra opende de score voor de thuisploeg in de 34e minuut. Odgaard hing al snel de bordjes gelijk voor de bezoekers nadat hij een individuele actie zelf afwerkte, 1-1 (37’). Net voor de rust bediende diezelfde Odgaard Anita, die de bal in doel kopte (45+1’) en de 1-2 op het bord zette. Twee minuten na de rust scoorde Til met een mooie plaatsbal de 2-2 gelijkmaker (47’). Feyenoord staat vierde in de Eredivisie met 16 punten, RKC staat op de 14e plaats met 7 punten.