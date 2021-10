Cyril Ngonge zet Groningen met absolute wereldgoal op weg naar winst tegen AZ

Groningen heeft zich zondagavond uit de gevarenzone gehesen met een puike 2-0 overwinning tegen AZ op de tiende speeldag van de Eredivisie.

Het was Cyril Ngonge die de Noord-Nederlanders op weg zette naar winst met de 1-0 in de 20e minuut. Ngonge scoorde met een scorpion kick, een achterwaartse hak. Zijn doelpunt wordt in Nederland al meteen genoemd als kanshebber voor de Puskas Award, de prijs voor het mooiste doelpunt ter wereld.

Michael de Leeuw tekende voor de 2-0 20 minuten voor tijd. De zege is een opsteker voor Groningen, aangezien het nog maar de tweede van het seizoen is. Het schuift daarmee op naar de 15e plaats, de eerste veilige stek boven de degradatieplaatsen. AZ staat elfde met 12 punten. Het had na een mislukte seizoensstart met 9 op 9 in de vorige matchen de remonte naar boven ingezet.

Na afloop was Ngonge in de Nederlandse pers natuurlijk in zijn nopjes met het doelpunt. “Het is moeilijk om mijn doelpunt te beschrijven”, begon hij. “De bal kwam achter mij en eigenlijk was dit de enige oplossing. Het was zeker wel bewust. Hij valt natuurlijk wel heel goed. Dat geluk moet je hebben. Ik ben heel blij met mijn goal. Het is veruit de mooiste goal uit mijn carrière. Ik besef het nu nog niet helemaal. Maar dat zal de komende dagen zeker nog komen. De euforie na het doelpunt was groot. Ik wilde meteen met de fans gaan vieren. Het was fantastisch.”