Ajax vernedert PSV in Nederlandse topper: wie doet deze Amsterdammers wat?

Ajax heeft zijn titelambities voor dit seizoen serieus wat kracht bijgezet. De competitieleider kwam zondag in actie tegen nummer twee PSV en won met zeer duidelijke cijfers. De bezoekers kregen maar liefst vijf goals om de oren en moeten nu een kloof van vier punten naar Ajax overbruggen.

Bij de rust leek er nog niet al te veel aan de hand. Ajax leidde met 1-0 na een goal van Steven Berghuis en PSV had zelf ook een paar keer gedreigd. Remko Pasveer slaagde er echter in om zijn netten schoon te houden.

In de tweede helft kantelde de wedstrijd volledig in het voordeel van Ajax. Na 56 minuten maakte Sebastien Haller er 2-0 van. Het hek was daarna van de dam: al snel stond het via Antony 3-0. Davy Klaassen maakte er nadien nog 4-0 van, Dusan Tadic maakte de vernedering compleet in de slotfase: 5-0.

In de stand telt Ajax 25 punten na tien wedstrijden. PSV is tweede met 21 eenheden en moet dus al een kloofje overbruggen.