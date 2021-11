Cyriel Dessers scoort wéér in 92ste minuut voor Feyenoord: straffe reeks voor spits in blessuretijd

Van een supersub gesproken: al voor de vierde keer dit seizoen in de Eredivisie heeft Cyriel Dessers gescoord voor Feyenoord in de 92ste minuut. De goal leverde dit keer ook de drie punten op na een tumultueuze wedstrijd tegen AZ Alkmaar.

De 26-jarige Dessers scoorde dit seizoen tot nu toe vier keer in de Eredivisie en hij deed dat dus telkens in de 92ste minuut. Ook tegen PSV (0-4), NEC (5-3) en Sparta (0-1) was het prijs in exact dezelfde minuut.

Dit keer werd hij goed weggestuurd in de open verdediging van AZ en vond hij vervolgens de rechterbenedenhoek door de benen van de verdediger.

Een nieuwe wedstrijd, een nieuwe 'Man van de Match'-prestatie van @CyrielDessers! 🎖️😍 pic.twitter.com/ZtjPpQ60Mf — Play Sports (@playsports) November 7, 2021

Feyenoord is dankzij de overwinning op zondag derde in de stand van de Eredivisie, met twee punten minder en een gespeelde wedstrijd minder dan PSV. Ajax staat tweede met een puntje minder dan de leiding.