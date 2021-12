EREDIVISIE. Openda andermaal belangrijk voor Vitesse, Groningen en Ngonge zijn evenknie van Feyenoord

Op de zestiende speeldag van de Eredivisie werden zondag tegelijkertijd Vitesse-Heracles (2-1) en Groningen-Feyenoord (1-1) afgewerkt.

Loïs Openda toonde zich opnieuw van goudwaarde voor Vitesse. Tegen Heracles, met Noah Fadiga, Lucas Schoofs en Elias Sierra in de basis, maakte hij eigenhandig de 0-1 van Nikolai Laursen (22.) ongedaan met treffers in de 31e en 48e minuut.

De huurling van Club Brugge komt op een gedeelde tweede plaats in de topschuttersstand met 9 goals. Vitesse neemt dankzij de overwinning zijn plaats in de top 4 terug in met 29 punten, Heracles begeeft zich net boven de degradatiezone met 14 punten.

Feyenoord laat door het puntenverlies na om voorlopig over Ajax naar de leidersplaats te wippen en beent de Amsterdammers bij met 36 punten, Groningen kampeert in de middenmoot met 19 punten.

RKC-Belgen gaan de boot in bij Twente

Beide teams maakten er een spetterend wedstrijdbegin van in de Grolsch Veste. Ricky van Wolfswinkel (2.) en Anderlecht-huurling Michel Vlap (5.) bezorgden de thuisploeg een razendsnelle dubbele voorsprong. De bezoekers uit Waalwijk, met Dario Van den Buijs en Lennerd Daneels in de basis, lukten al na 10 minuten de aansluitingstreffer via Jens Odgaard.

Bij aanvang van de tweede helft kwam Shawn Adewoye Van den Buijs aflossen. Thierry Lutonda mocht 20 minuten later opdraven bij RKC bij een driedubbele wissel, terwijl Daneels een van de drie spelers was die vervangen werd. Al die verse krachten leverden echter geen gelijkmaker meer op. Adewoye kreeg in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd nog een rechtstreekse rode kaart voor een haakfout.

Twente staat knap vierde met 28 punten, RKC is pas veertiende met 15 punten.