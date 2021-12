Loïs Openda trapt Vitesse naar vierde plaats met doelpunt tegen Zwolle

Vitesse heeft het dinsdag met 1-0 gehaald van Zwolle op de achttiende speeldag van de Nederlandse Eredivisie. Loïs Openda maakte het enige doelpunt van de wedstrijd en trapte de Arnhemmers zo naar een voorlopige vierde plaats.

Openda (47’), uitgeleend door Club Brugge, maakte zijn doelpunt net na de rust. Hij kreeg het op een dienblaadje aangeboden door Nikolai Frederiksen, die de Belgische aanvaller perfect de diepte instuurde. Openda was zijn bewaker te snel af, twijfelde niet en maakte zo al zijn tiende competitietreffer van het seizoen, zijn dertiende goal als je ook de Europese campagne van Vitesse in rekening brengt. In de laatste vier wedstrijden scoorde de Belgische belofte-international al vijf keer.

Vitesse doet het erg goed in de Eredivisie en is nu vierde met 33 punten, 3 minder dan nummer drie Feyenoord. De Arnhemmers tellen voorlopig wel een wedstrijd meer dan de concurrentie.