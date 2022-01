Ajax wipt naar de leiding in Nederland na zege in topper, maar PSV is woedend na winning goal: “Schandalig, die bal was over de lijn!”

Ajax heeft zondagmiddag in de topper op het veld van PSV opnieuw de leidersplaats gegrepen op de 20e speeldag van de Eredivisie (1-2).

Brian Brobbey (34’), op huurbasis teruggekeerd bij de Amsterdammers, opende de score met een rake kopbal. De aanvaller blesseerde zich wel tijdens die actie en moest de strijd meteen staken. Na rust hesen de Eindhovenaren zich langszij via Mario Götze (53’), die Remko Pasveer met een lage schuiver het nakijken gaf.

Goaltje meepikken en douchen! ???? pic.twitter.com/lPqHQTySaR — Play Sports (@playsports) January 23, 2022

.@MarioGoetze heeft nog altijd wat magie in z'n voeten.???? pic.twitter.com/QEeCWprsHZ — Play Sports (@playsports) January 23, 2022

Toch trok Ajax het laken nog naar zich toe dankzij de winning goal van Noussair Mazraoui (74’), al was daar achteraf veel over te doen. In de aanloop naar het doelpunt leek Daley Blind met de bal over de zijlijn te gaan. De lijnrechter vlagde echter niet, en de VAR kwam niet tussenbeide omdat het geen zekerheid had. Het doelpunt mocht dus doorgaan, tot onvrede van de thuisploeg.

Yorbe Vertessen kwam pas in de 88e minuut van de PSV-bank en kon het tij niet meer helpen keren ondanks negen minuten blessuretijd. Ajax pronkt op kop van de rangschikking met 48 punten. PSV achtervolgt nu op twee punten achterstand.

“Schandalig”

De fase voorafgaand aan het winnende doelpunt beheerste achteraf de debatten. Bij PSV zijn ze er rotsvast van overtuigd dat de bal wel degelijk over de lijn was. “Schandalig. Ik kan zo ook wel zien dat die bal uit is”, zei aanvoerder Van Ginkel bij ESPN toen hij de beelden te zien kreeg. “Ik ben er doodziek van. Die bal was over de lijn.” Aanvaller Cody Gakpo noemde het “een beetje apart” dat de goal niet werd afgekeurd. “Voor mij was de bal duidelijk over de lijn. Zelfs de spelers van Ajax zeggen dat. Ik snap eigenlijk niet waarom die treffer niet werd teruggefloten. Het geeft een oneerlijk gevoel.”

Ook PSV-coach Roger Schmidt was woest na het laatste fluitsignaal: ”Geef hen vandaag de beker maar al”, snauwde hij de arbitrage toe.

PSV-aanvoerder Marco van Ginkel is uitgesproken over hét moment van de topper.



??? "Schandalig"#PSVAJA pic.twitter.com/8gi70LyJcN — ESPN NL (@ESPNnl) January 23, 2022