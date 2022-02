Nieuwe uppercut voor PSV, dat voor tweede opeenvolgende speeldag topper in eigen huis verliest

PSV heeft in eigen huis voor de tweede opeenvolgende keer een nederlaag geleden. Nadat de club uit Eindhoven twee weken geleden de absolute topper van Ajax verloor, moesten ze nu ook het onderspit delven tegen AZ (1-2). De titelkansen van PSV in de Eredivisie krijgen zo mogelijk weer een knauw.

PSV was nochtans goed aan de partij begonnen, want via Obispo kwamen de Eindhovenaars na zo’n 20 minuten op voorsprong.

Voor al uw corners, één adres: Cody Gakpo! ?? pic.twitter.com/PuPI9DHRH3 — Play Sports (@playsports) February 5, 2022

Bruno Martins Indi maakte vlak voor de rust gelijk voor AZ en een kwartier voor het eind bezorgde Karlsson de bezoekers de zege na een blunder van doelman Mvogo: eindstand 1-2. Yorbe Vertessen speelde in het laatste halfuur mee bij PSV.

Als Mvogo voor de kat... ???? pic.twitter.com/fspxDDYnnS — Play Sports (@playsports) February 5, 2022

PSV is door de tweede opeenvolgende thuisnederlaag plots een stuk verder weg van de landstitel. De Eindhovenaars stonden op kop tot Ajax vlak voor de winterstop in een controversiële topper kwam winnen. De nieuwe nederlaag kan de titelkansen van PSV weer een stevige knauw geven: als Ajax zondag wint van Heracles, staan de Amsterdammers plots 5 punten voor.

