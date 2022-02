Koploper Ajax laat zich zowaar verrassen door Go Ahead Eagles, waar jonge Belg scoort

Competitieleider Ajax is zondag op de 24e speeldag in de Eredivisie tegen een verrassende nederlaag aangelopen op verplaatsing bij Go Ahead Eagles (2-1).

Halfweg was het kwaad al geschied voor de Amsterdammers na doelpunten van Inigo Cordoba (18.) en Philippe Rommens (45.+2). Laatstgenoemde, een 24-jarig Belgisch jeugdproduct van PSV, jaste de bal op fraaie wijze in het dak van het doel. Na de onderbreking knokte Ajax zich terug in de wedstrijd met de aansluitingstreffer van Steven Berghuis (64.), maar daar bleef het bij.

Ajax blijft ondanks het verlies tegen de Deventenaren de rangschikking van de Nederlandse hoogste voetbalafdeling aanvoeren met 57 punten. Dat zijn er respectievelijk twee en zes meer dan eerste achtervolgers PSV (55 ptn.) en Feyenoord (51 ptn.).

Goede zaak voor PSV

PSV profiteert van de nederlaag van Ajax, maar kwam wel met de schrik vrij op het veld van Sparta Rotterdam. Het boog een 1-0 achterstand nog om tot een 1-2 overwinning.

Na de eerste helft waren de Eindhovenaren op achtervolgen aangewezen door toedoen van Lennart Thy (32.). In de tweede helft moesten de Spartanen al vroeg met een man minder voort na een rechtstreekse rode kaart voor de Belgische middenvelder Arno Verschueren, die afgelopen wintermercato de overstap maakte van 1B-club Lommel. Vervolgens zette PSV met een man meer de scheve situatie volledig recht na goals van Mauro Junior (60.) en Ritsu Doan (68.). Yorbe Vertessen mocht nog eens starten bij de bezoekers, maar werd bij aanvang van de tweede helft gewisseld voor matchwinnaar Doan.