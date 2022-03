PSV houdt punten thuis tegen Heracles en blijft in zog van leider Ajax, dat zelf moeizame zege boekt

Op de 25e speeldag van de Eredivisie heeft PSV zondagmiddag de punten thuis gehouden tegen Heracles. Het won met 3-1. Ajax verslikte zich dan weer bijna in een Belgisch getint RKC Waalwijk

De Eindhovenaren hesen zich op voorsprong in het eigen Philips Stadion na de openingstreffer van Joey Veerman (20.). Al snel in de tweede helft verdubbelde Eran Zahavi (55.) de marge. Een doelpunt van Samuel Armenteros (69.) bracht Heracles opnieuw in de wedstrijd en leek een spannende slotfase op te leveren, maar Cody Gakpo (71.) maakte er vrijwel meteen 3-1 van.

Yorbe Vertessen bleef aan de bank gekluisterd in het winnende kamp, terwijl Johan Bakayoko in de eerste minuut van de blessuretijd wel van de bank mocht komen voor zijn competitiedebuut bij de hoofdmacht. Noah Fadiga speelde de volledige partij aan de overzijde, waar ook Elias Sierra nog een handvol minuten mocht komen meepikken.

Ajax wint met grootste moeite van RKC

PSV blijft dankzij de zege in het spoor van Ajax, dat zelf niet zonder moeite won van RKC Waalwijk. Het gaf een dubbele voorsprong uit handen en leek genoegen te moeten nemen met een gelijkspel, tot in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd de 3-2 alsnog viel.

Halfweg was er in de Johan Cruijff Arena geen vuiltje aan de lucht voor de Amsterdammers. Sébastien Haller (33. en 37.) had namelijk al twee keer de netten laten trillen.

Maar De Waalwijkenaars knokten terug in de tweede helft en konden via Michiel Kramer (50.) en Richard van der Venne (57.) een prestigieus gelijkspel al ruiken, tot Dusan Tadic (89.) finaal een strafschop verzilverde. Zowel Dario Van den Buijs en Shawn Adewoye stonden in de bezoekende basis, terwijl Lennerd Daneels als wisselspeler het speelveld betrad.

Ajax telt 60 punten, PSV heeft er 58.