FC Groningen wint subtopper van Utrecht in de Eredivisie

In de Nederlandse Eredivisie verloor Utrecht zondag op de 27e speeldag de subtopper van Groningen met 1-3.

Groningen kreeg al na 4 minuten een penalty die werd omgezet door Hankouri. Enkele minuten later kon Michael de Leeuw de score verdubbelen (0-2, 10.). Na rust leek Ramselaar Utrecht opnieuw in de wedstrijd te brengen (1-2, 48.). De Noor Jorgen Stand Larsen zette echter de eindstand veilig in de slotminuten, voor de grootste stad van het Noord-Nederland (1-3, 89.). Bij Groningen vielen Emmanuel Matuta (84.) en Cyriel Ngonge (92.) in. Bij Utrecht bleef Ousmane Boussaid op de bank.

In de stand sluipt Groningen iets dichter bij Utrecht. Groningen staat nu achtste met 36 punten, vier minder dan de zevende, Utrecht.