Ajax dankt Cyriel Dessers: PSV profiteert niet van puntenverlies koploper dankzij twee late goals van Belgische spits

Ajax kan opgelucht ademhalen. De Amsterdammers leden zondag puntenverlies op bezoek bij AZ Alkmaar (2-2) en leken daardoor titelconcurrent PSV tot op twee punten te zien naderen. PSV stond immers 0-2 voor op bezoek bij Feyenoord, maar twee late doelpunten van Genk-huurling Cyriel Dessers zetten die match nog helemaal op zijn kop: Feyenoord sleepte nog een 2-2-gelijkspel uit de brand.

PSV begon uitstekend aan de wedstrijd, met dank aan Cody Gakpo. Die scoorde tweemaal in het openingshalfuur. 0-2 was ook lange tijd de tussenstand, tot daar in de slotminuten plots ene Cyriel Dessers aan het kanon verscheen. De Nigeriaans-Belgische spits - Feyenoord huurt hem van Genk - maakte de aansluitingstreffer in de 86ste minuut.

Feyenoord kwam daarna vol opzetten en in de 95ste minuut kreeg het nog een penalty voor een handsbal van Mauro. Dessers twijfelde niet en zette de Kuip andermaal in vuur en vlam.

er zijn maar weinig zekerheden in het leven... maar @CyrielDessers die de Kuip in vuur en vlam zet, is er één van! ???? pic.twitter.com/iXi5S0UV0I — Play Sports (@playsports) May 8, 2022

Wanneer beginnen ze in Rotterdam eindelijk aan dat standbeeld voor @CyrielDessers? ?? pic.twitter.com/H5JC1KdFXf — Play Sports (@playsports) May 8, 2022

Ajax slaakt zucht van opluchting

Bij Ajax danken ze Dessers ongetwijfeld op hun blote knieën, want eerder op de dag speelden ook zij 2-2 gelijk. Tegen AZ Alkmaar kwam Ajax vlak voor rust op voorsprong via Brobbey, maar in de tweede helft bogen Pavlidis en Evjen dat om in een voorsprong voor AZ. Ajax leek zo zelfs op weg naar een nederlaag, tot Alvarez in de 86ste minuut nog een puntje redde: 2-2.

In de stand blijven Ajax (79) en PSV (75) op 4 punten afstand van elkaar. Feyenoord is derde met 68 eenheden, AZ is vijfde met 60 punten. Er zijn nog twee speeldagen te gaan in de Eredivisie: als Ajax woensdag Heerenveen verslaat, is het voor de 36ste keer landskampioen.

De aanhang van @AZAlkmaar trakteert Brobbey op een bierdouche! ??? pic.twitter.com/JSfTMu0AOF — Play Sports (@playsports) May 8, 2022

Assist nummer ?? voor Wijndal! ???? pic.twitter.com/g5oNn1NJ4g — Play Sports (@playsports) May 8, 2022

