Manchester City (nog steeds zonder De Bruyne) haalt stevig uit, recordaankoop Grealish scoort eerste doelpunt met gelukje

In de Premier League heeft Manchester City zaterdag thuis stevig uitgehaald tegen Norwich City. Het werd 5-0. Recordaankoop Jack Grealish scoorde in de forfaitzege zijn eerste voor Man City, waar Kevin De Bruyne nog steeds niet in de selectie zat.

Norwich startte niet al te best, want al na zes minuten maakte doelman Tim Krul een owngoal. Halfweg de eerste helft verdubbelde nieuwkomer Jack Grealish de score. Het was het eerste doelpunt voor City van de 25-jarige Engelsman, die deze zomer voor een recordbedrag van 117 miljoen euro werd overgenomen van Aston Villa. Bij de treffer kwam wel wat geluk kijken. Grealish kreeg een voorzet van Gabriel Jesus pardoes tegen de knie aan en zag de bal zomaar binnen dwarrelen.

Het eerste City-doelpunt voor @JackGrealish is een écht pareltje! ?????? pic.twitter.com/vhLDYOToBm — Play Sports (@playsports) August 21, 2021

Na de rust maakte verdediger Aymeric Laporte maakte nog de 3-0 , en ook Raheem Sterling pakte een doelpuntje mee. Invaller Riyad Mahrez zette met de 5-0 de forfaitcijfers op het bord.