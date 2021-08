Scorende Youri Tielemans gaat met de billen bloot tegen West Ham United, waar kersvers clubtopschutter Michail Antonio viert met kartonnen bord van zichzelf

Leicester City, met Youri Tielemans in de basis, heeft geen tweede overwinning op rij kunnen boeken in de Premier League. Het verloor maandagavond op speeldag 2 met 4-1 van West Ham United, dat wél zes op zes pakt. Youri Tielemans speelde de volledige wedstrijd en scoorde de aansluitingstreffer.

Leicester werd meteen achteruit geduwd door een gretig West Ham United, dat net voor het halfuur beloond werd met een eerste treffer: Fornals zette zelf de aanval op en enkele tellen later devieerde hij de voorzet van Benrahma voorbij Kasper Schmeichel in doel.

Fornals ? Benrahma ? Fornals ??? pic.twitter.com/JrCgR2Y8Um — Play Sports (@playsports) August 23, 2021

Leicester City kon niet overtuigen en kwam nooit in zijn spel. Tot overmaat van ramp pakte Ayoze Perez ook nog rood na een gevaarlijke overtreding met de voet vooruit. Ook in de tweede helft waren The Hammers gewoon de betere ploeg, en Benrahma verdubbelde op het uur de voorsprong namens de thuisploeg na een enorme blunder van Caglar Söyüncü.

.@Syncaglar deelt al vroeg op het seizoen cadeautjes uit! ???? pic.twitter.com/fNavA7z0VB — Play Sports (@playsports) August 23, 2021

West Ham bleef drukken, maar het was Leicester dat uit het niets toch nog voor spanning zorgde toen Youri Tielemans er in de kluts 2-1 van maakte.

Youri Tielemans opent z'n rekening in de @premierleague! ?????? pic.twitter.com/gIBIXeUcDR — Play Sports (@playsports) August 23, 2021

Plots was er dus toch weer spanning, maar West Ham was niet van plan om een dubbele voorsprong uit handen te geven. Michail Antonio nam tien minuten voor tijd alle spanning weg door Söyüncü kinderlijk eenvoudig in de wind te zetten en de bal in doel te rammen. Het was het 48ste doelpunt van Antonio voor West Ham, waarmee hij alleen topschutter aller tijden is bij The Hammers in de Premier League. Vooral de viering gaat de wereld rond: Antonio vierde zijn goal met een kartonnen versie van zichzelf.

What a celebration ????

Michail Antonio ?? Michail Antonio pic.twitter.com/UdyzaYU26J — Soccer AM (@SoccerAM) August 23, 2021

Nothing to see here, just Antonio celebrating with cutout Antonio ?? pic.twitter.com/oV5Q6B7D9d — AFCMax9 ??? (@AFCMax9) August 23, 2021

Als kers op de taart scoorde Michail Antonio ook nog de 4-1, een fikse pandoering dus voor The Foxes. Leicester breidt zo geen vervolg aan zijn goede start van vorige week (1-0 overwinning tegen Wolverhampton), West Ham komt daarentegen mee aan de leiding na een knappe zes op zes.