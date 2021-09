Cristiano Ronaldo keert terug door de grote poort bij Manchester United met twee belangrijke goals tegen Newcastle

CR7 terug op Old Trafford: daar keek de hele Engelse voetbalwereld al anderhalve week reikhalzend naar uit. Cristiano Ronaldo deed waar hij zo goed in is: scoren en Old Trafford doen ontploffen. Newcastle United werd naar huis gestuurd met 4-1.

De terugkeer van Cristiano Ronaldo: dat was het grote momentum waarop Manchester United kon rekenen zaterdagmiddag tegen Newcastle. Zelfs de Amerikaanse eigenaars, verguisd als geen ander in Manchester na de mislukte entree in de Super League, waren overgevlogen om de wedstrijd te volgen. Iets wat de Glazers anders nooit doen.

CR7 werd meteen in de basis gedropt tegen The Magpies, maar die hadden geen zin om het feestje van Ronaldo van slingers te voorzien. Het team van Steve Bruce kwam verdedigend ingesteld naar Old Trafford, en slaagde ook in die opzet. Man U heeft immers moeite met zo’n strakke organisatie. Grote kansen konden The Red Devils niet afdwingen, ook Ronaldo bleef de eerste helft onder de verwachtingen. Tot hij onvermijdelijk weer op de juiste plaats opdook en de 1-0 in doel duwde na een afgeweken bal.

Old Trafford kirde van plezier en brulde luidkeels mee: “SIUUU!”. Het feestje werd meteen afgefloten voor de rust. Hetzelfde wedstrijdbeeld na de rust, maar de Magpies moesten wel wat meer offensief denken. Man U toonde dat de verdediging nog steeds mankementen vertoont toen Javier Manquilo zich kon doorzetten en in de verste hoek de 1-1 in doel deponeerde.

Toch weer Cristiano

Het plezier op Old Trafford maakte even plaats voor stilte. Maar de voetbalwereld weet intussen hoe zo’n moment Ronaldo alleen maar sterker maakt. Dus schoot Ronaldo bij de eerste de beste omschakeling meteen de 2-1 in doel. Weer feest op Old Trafford, weer een belangrijk doelpunt op het juiste moment voor CR7.

Manchester United rekende op de jongens van Sporting Lissabon, want ook Bruno Fernandes wilde nog even zijn visitekaartje afgeven. De Portugees pegelde met nog tien minuten te spelen een bal vanop vijftien meter heerlijk in de verste hoek. Enkele minuten later mocht hij gaan rusten in een wissel met Donny van den Beek en Anthony Martial, ook een statement om de kwaliteit van de bank bij Man U aan te geven. Een andere invaller, Jesse Lingard, zette de puntjes op de i met de 4-1 na een goeie actie van Paul Pogba en dummy van Martial.

En Ronaldo? Die kon de laatste minuten genieten van tienduizenden supporters die dronken van voetbalgeluk minutenlang zijn naam scanderen.