Leandro Trossard bezorgt Brighton late winst met goal in slotfase, Sambi Lokonga kan met Arsenal eindelijk winnen

Brighton leek lange tijd op weg naar een doelpuntenloos gelijkspel tegen Brenford, totdat Leandro Trossard in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de winnende treffer maakte. Verder kon Arsenal, met Sambi Lokonga in de basis, na vier wedstrijden voor het eerst winnen in de Premier League.

Leandro Trossard beet ei zo na zijn tanden stuk met Brighton op bezoek bij Brentford (0-0), maar stak daar eigenhandig een stokje voor met de 0-1 in de laatste minuut. Hij legde de bal goed weg in de verste hoek en maakte zo zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Verder was het eindelijk zover voor Arsenal. The Gunners, met Albert Sambi Lokonga een dik uur tussen de lijnen, zin eindelijk verlost van de 0. Het won van rode lantaarn Norwich dankzij een verlossende treffer van Pierre-Emerick Aubameyang halverwege de tweede helft. Arsenal maakt nu en sprong in het klassement en verlaat de degradatiezone.

Het hoeft niet altijd mooi te zijn! 😉🔴⚪ @Auba pic.twitter.com/qLQ4z7COUN — Play Sports (@playsports) September 11, 2021

Bij Wolverhampton zag bankzitter Leander Dendoncker zijn ploeg in het slot afstand nemen van Watford (0-2).

