Schitterende Romelu Lukaku scoort tweeklapper op Stamford Bridge en schiet Chelsea naar gedeelde leidersplaats

Romelu Lukaku heeft zijn tweede en derde doelpunt voor Chelsea beet. In de gewonnen thuiswedstrijd tegen Aston Villa schoot hij de Blues na een kwartier op voorsprong, zijn eerste goal ooit op Stamford Brigde, dat helemaal uit zijn dak ging. In de blessuretijd tekende Big Rom nog voor de 3-0.

Met een sublieme pass stuurde Mateo Kovacic Lukaku na een kwartier de diepte in. Lukaku kapte zich na een stevige sprint goed vrij in de zestien en verschalkte de doelman van Aston Villa met zijn mindere rechter in de kortste hoek. Opvallend: het is al het 33ste doelpunt dat Lukaku met zijn mindere voet scoort in de Premier League. Hiermee is hij nog maar zes goals verwijderd van het record van Robin van Persie.

De rekening op Stamford Bridge is geopend! 😍📃 @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/NvOu0B0cPH — Play Sports (@playsports) September 11, 2021

Na rust kroop Kovacic zelf in de rol van afwerker en verdubbelde hij de score voor Chelsea na een verloren bal van Aston Villa. In de blessuretijd maakte Romelu Lukaku er met zijn tweede avond nog op schitterende wijze 3-0 van, waardoor de Rode Duivel nu aan drie goals in drie wedstrijden zit. Of hoe Big Rom meteen zijn hoge prijskaartje rechtvaardigt.

Chelsea boekt met de ruime zege zijn derde overwinning van het seizoen. Het is zo ook de tweede ploeg in de Premier League die een totaal van 600 gewonnen wedstrijden bereikt. De Blues staan nu samen met Man United aan de leiding in de Premier League. Beide ploegen tellen 10 punten, één meer dan het achtervolgende trio Man City - Brighton - Tottenham.

