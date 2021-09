Tottenham lijdt eerste competitienederlaag tegen Crystal Palace van Christian Benteke

In de opener van de vierde speeldag van de Premier League is leider Tottenham zaterdagmiddag zijn perfect rapport kwijtgespeeld in een Londens onderonsje op bezoek bij Crystal Palace. Na affluiten stond er 3-0 op het scorebord in Selhurst Park.

De Eagles, met Christian Benteke 84 minuten in de spits, domineerden de eerste helft en gaven geen enkele kans weg. Doelpunten leverde dat evenwel niet op. In de tweede helft ontpopte Japhet Tanganga zich vlak voor het uur tot antiheld bij de Spurs na twee gele kaarten in amper vijf minuten.

Palace buitte dat numerieke overwicht een kwartier voor tijd uit met een strafschopdoelpunt van Wilfried Zaha. Invaller Odsonne Edouard, die Benteke kwam aflossen, tekende voor de bevrijdende 2-0 vijf minuten voor tijd en draaide het mes zelfs nog wat dieper in de wonde in het absolute slot.