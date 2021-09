Chelsea en Romelu Lukaku winnen Londense derby tegen Tottenham eenvoudig en komen mee aan de leiding

Chelsea heeft zondag al met al makkelijk gewonnen van stadsgenoot Tottenham. The Blues kwamen pas in de tweede helft tot scoren, maar deden dat vervolgens wel drie keer: het werd 0-3. Romelu Lukaku scoorde niet, maar maakte wel de 90 minuten vol.

Het was ervaren rot Thiago Silva - volgende week wordt hij 37 - die de ban brak. De Braziliaan scoorde met het hoofd vanop een hoekschop. Even later stond het al 0-2 dankzij een afgeweken schot van N’Golo Kanté. In de extra tijd maakte Antonio Rüdiger het blauwe feestje compleet: 0-3.

Chelsea komt door de overwinning samen met Manchester United en Liverpool aan de leiding in de Premier League. Ze tellen elk 13 punten. Tottenham is zevende met 9 punten.