Manchester City stelt orde op zaken en smeert het Chelsea van Romelu Lukaku eerste competitienederlaag aan

Eerste puntenverlies voor Chelsea in deze jaargang van de Premier League. De ploeg van Romelu Lukaku verloor in eigen huis de topper van Manchester City met 0-1. Gabriel Jesus zorgde iets na rust voor de enige treffer van de wedstrijd. Bij de bezoekers speelde Kevin De Bruyne 80 minuten mee, Lukaku speelde voor The Blues de volledige wedstrijd.

Na een tegenvallende eerste helft brak de partij in Londen na rust helemaal open. Na de goal van Jesus, een rake knal via het been van Jorginho, kwam City via Grealish en nog eens Jesus dichtbij een tweede treffer. Voor Chelsea werd een goal van Lukaku afgekeurd voor buitenspel.

Man. City heeft dringend een spits nodig ??@gabrieljesus9: ?? pic.twitter.com/Zp7j8bwmDW — Play Sports (@playsports) September 25, 2021

Door de zege klimt Manchester City tot op gelijke hoogte van Chelsea. Beide clubs tellen nu dertien punten na zes wedstrijden.

Ook Manchester United en Liverpool tellen dertien punten. United leed tegelijkertijd met de topper op Stamford Bridge ook zijn eerste verliespartij van het seizoen.