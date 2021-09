Leandro Trossard veroorzaakt penalty tegen team van Christian Benteke, maar Brighton en Crystal Palace spelen in extremis gelijk

Crystal Palace en Brighton & Hove Albion hebben maandagavond in de Premier League 1-1 gelijkgespeeld.

Wilfried Zaha scoorde net voor de pauze voor Palace vanaf elf meter. De bal ging op de stip na een duwfout van Leandro Trossard. De Rode Duivel kreeg diep in de tweede helft ook nog geel. Een tiental minuten eerder, in minuut 72, was Christian Benteke ingevallen bij de thuisploeg.

Brighton maakte pas gelijk in de vijfde minuut van de toegevoegde tijd langs Neal Maupay.

Na zes speeldagen staat Brighton zesde met 13 op 18. Crystal Palace is voorlopig vijftiende met 6 punten.

Bekijk de strafschopfase hier: