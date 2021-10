Geniaal: Townsend scoort gelijkmaker tegen Manchester United en viert zoals Cristiano Ronaldo

SIIIII! Hoe beter je doelpunt vieren tegen het team van Cristiano Ronaldo door te vieren als Cristiano Ronaldo, moet Andros Townsend gedacht hebben. De winger van Everton scoorde tegen Manchester United de 1-1 na een rake tegenaanval en vierde dat met een viering à la CR7. Die was op dat moment nog maar net het veld ingekomen, want trainer Ole Gunnar Solskjaer had Ronaldo en Paul Pogba een uur lang rust gegund.